Dar viename Europos mieste sutriko oro uosto veikla: įsiplieskė gaisras, atidėti skrydžiai

Oro uosto interneto svetainėje buvo paskelbta, kad atšaukti aštuoni išvykimai ir penki atvykimai, apie 60 skrydžių atidėta. Oro uosto atstovė spaudai teigė, kad skrydžiai atšaukti iš dalies dėl to, kad lėktuvai negalėjo pasiekti Štutgarto po trečiadienio vakarą kilusio gaisro.
Gaisras kilo operacijų pastate, atokiau nuo terminalų, ir keleiviai tiesiogiai nenukentėjo, sakė oro uosto operatorės atstovas.
Gaisro priežastis kol kas nežinoma.
Trečiadienio vakarą skrydžiai buvo sustabdyti maždaug valandai, o išvykimai – visą likusią dieną. Dėl gaisro kai kur oro uoste nutrūko elektros energijos tiekimas, tai paveikė tokias sistemas kaip kilimo ir tūpimo tako apšvietimas, pridūrė atstovas.
Vėlyvą vakarą kilimo ir tūpimo takas buvo vėl atidarytas, o atvykimai atnaujinti. Kai kurie skrydžiai buvo nukreipti į kitus oro uostus, įskaitant Niurnbergą, Miuncheną ir Frankfurtą.
Pasak atstovo spaudai, keleiviai nebuvo sužeisti. Du ugniagesiai, apsinuodiję dūmais, buvo nuvežti į ligoninę apžiūrai.
Žalos mastas kol kas neaiškus.