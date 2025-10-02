ES bedė pirštu į Kinijos muitinės sukčių tinklus

„Pastaruosius ketverius su puse metų matome, kad į mūsų šalis veržiasi nusikalstamos grupuotės iš trečiųjų šalių, ypač iš Kinijos“, – sakė Europos prokuratūros (EPPO) vadovė Laura Kovesi.
„Organizuotos nusikalstamos grupuotės sukčiavimą mokant PVM ir muitus perkėlė į pramoninį lygį. Turime duoti joms atkirtį“, – perspėjo L. Kovesi.
„Manote, kad smurtauja tik prekeiviai narkotikais? Jau nebe. Turime pasiklausytų telefoninių pokalbių įrašų, kuriuose užfiksuoti labai bjaurūs žmonės, planuojantys žmogžudystes, kad pavyktų išvengti PVM ir muitų“, – kalbėdama Graikijos Pirėjo uoste sakė L. Kovesi.
Nuo 2016 m. pagrindinė didžiausio Graikijos Pirėjo uosto akcininkė yra Kinijos laivybos bendrovė „Cosco“, kuriai priklauso du trečdaliai šio uosto akcijų.
„Pavojingos organizuotos nusikalstamos grupuotės“ sukūrė „nusikalstamą ekosistemą, kuriai tarpti padėjo muitinės ir mokesčių pareigūnų, muitinės tarpininkų ir bankų darbuotojų korupcija“, – sakė L. Kovesi.
Praėjusį mėnesį EPPO pranešė apie didžiausią kada nors ES konfiskuotų konteinerių kiekį – Pirėjuje buvo sulaikyta prekių už mažiausiai 250 mln. eurų.
Vykdant operaciją „Kalipsė“ buvo suimti šeši asmenys, įskaitant du muitinės pareigūnus. Jie kaltinami sukčiavimu mokant muitą ir pridėtinės vertės mokestį už į ES įvežamas prekes.
Buvo konfiskuota bemaž 2,5 tūkst. konteinerių, daugiausia su elektriniais dviračiais, tekstilės gaminiais ir avalyne. Daugelis prekių buvo nedeklaruotos, neteisingai nurodytos deklaracijose arba nepakankamai įvertintos, kad būtų išvengta didesnių muitų.
Manoma, kad sukčiavimo schema buvo vykdoma ne mažiau nei aštuonerius metus, o jos metu padaryti nuostoliai, pasak EPPO, siekia mažiausiai 350 mln. eurų muitų ir 450 mln. eurų PVM.
Ši institucija buvo įsteigta 2021 m. birželį, o jos užduotis – tirti nusikalstamas veikas, galinčias pakenkti ES finansiniams interesams, įskaitant tarpvalstybinį sukčiavimą PVM ir tarptautinius nusikaltimus, ir patraukti už juos atsakingus asmenis baudžiamojon atsakomybėn.
Europos Sąjunga (ES)Kinijatarifai
