Kauno savivaldybė su „Autokausta“ sudarė papildomų susitarimų už 10 mln. eurų

Juozo Kriaučiūno vadovaujama „Autokausta“ itin dažnai laimi Kauno miesto savivaldybės administracijos skelbiamus viešuosius pirkimus – vien iki šių metų spalio 1 d., ši bendrovė laimėjo 29 viešuosius pirkimus. Praėjusiais metais „Autokausta“ laimėjo 39 viešuosius pirkimus.
Maža to, daugelis šių pirkimų yra susiję su ypač svarbių objektų statybomis – „Autokausta“ rekonstravo S. Dariaus ir S. Girėno stadioną, kurį nebaigtą paliko turkų bendrovė „Kayi Construction“, pastatė „Mokslo salos“ muziejų Nemuno saloje (sutarties vertė – 24,3 mln. eurų), Lengvosios atletikos maniežą (vertė – 19,8 mln. eurų) ir daugelį kitų.
Visgi „Autokaustai“ ypač pasisekė 2023 m., mat tuomet buvo pasirašyta kol kas didžiausios vertės sutartis – Kėdainių tilto statybai skirti daugiau nei 100 mln. eurų.
„Kas vyksta Kaune“ 2022-aisiais suskaičiavo, kad nuo „Vieningo Kauno“ vadovavimo miestui pradžios su „Autokausta“ buvo sudaryta sutarčių už 218 mln. eurų.
Sutarties vertės vėliau didėja
Pastabesni kauniečiai ko gero spėjo pastebėti, jog „Autokaustos“ atliekami darbai dažnai ne tik vėluoja, bet ir eigoje pabrangsta.
Su šiuo klausimu artimai susipažinęs „Kas vyksta Kaune“ šaltinis teigė, jog savivaldybei paskelbiant viešąjį pirkimą, „Autokausta“ dažnai siūlo itin mažas, rinkos sąlygų neatitinkančias kainas, su kuriomis negali konkuruoti kiti tiekėjai. Pasirašius sutartį, vėliau darbų vertė kyla, mat paprastai viešųjų pirkimų sutartyse yra numatoma galimybė padidinti pradinės sutarties vertę.
Piktnaudžiavimą įžiūri ir kai kurie tiekėjai. Pavyzdžiui, bendrovė „Infes“ iškėlė civilinį ieškinį prieš Kauno miesto savivaldybę teigdama, jog „Autokaustos“ pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, o pati įmonė neva neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Rugpjūčio pabaigoje Kauno apygardos teismas priėmė sprendimą atmesti šį ieškinį, tačiau bendrovė „Infes“ apskundė nepalankų Kauno apygardos teismo sprendimą Lietuvos apeliaciniam teismui.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ paprašė Kauno miesto savivaldybės Viešųjų ryšių skyriaus nurodyti pastarųjų dviejų metų laikotarpio atvejus, kuomet „Autokaustos“ vykdyti darbai pabrango.
Pažymime, jog portalas „Kas vyksta Kaune“ atsakymų iš savivaldybės laukė dvi savaites – dvigubai ilgiau nei numatyta Visuomenės informavimo įstatyme.
Pagal pateiktą informaciją, buvo nurodyti aštuoni atvejai, kai sutarties vertė buvo padidinta. Dar dvejais atvejais, vykdytų darbų suma šiek tiek sumažėjo.
Vis dėlto, sudėjus visas papildomas išlaidas ir sumažintas sąmatas, gaunama nemenka suma – paaiškėjo, jog papildomai darbams išleista 10 mln. 435 tūkst. eurų.
Labiausiai pabrango Kėdainių tilto statyba
Paradoksalu, tačiau labiausiai išaugo ir taip brangiausio objekto statybų kaina. Beveik 115 mln. eurų turėjusio kainuoti Kėdainių tilto statyba išaugs dar 6 mln. 279 tūkst. eurų suma.
Pakankamai ženkliai išaugo ir Rotušės aikštės kapitalinio remonto suma – ji bus 2 mln. 736 tūkst. eurų didesnė, nei iš pradžių planuota.
Trečioje vietoje pagal išaugusias kainas – Vainatrakio kapinėse planuoto administracinio pastato su kremavimo paskirties patalpomis statyba. Šių statybų kaina padidėjo 779, 2 tūkst. eurų suma.
Be šių objektų, dar keliais šimtais tūkstančių eurų pabrango Kauno marių įlankos prieplaukos ir buriavimo sporto bazės, skirtingų lygių sankryžos ties magistrale A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda darbai.
Minimaliai (keliasdešimčia tūkstančių eurų) daugiau kainuos ir Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbai Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose.
Kaip minėjome, sumažėjo ir dviejų vykdytų projektų darbų sumos. Laisvės alėjos rekonstrukcija, vykdoma tarp Nepriklausomybės aikštės ir Taikos g., kainuos 233,2 tūkst. eurų mažiau, nei planuota.
Mažiau kainuos ir Mokolų g. atkarpos ir Aukštažalio g. kapitalinis remontas – darbų vertė sumažėjo 29,8 tūkst. eurų suma.
Sulaukė dėmesio ir Seime
Situacija, kai viena bendrovė Kaune laimi itin daug konkursų, neliko nepastebėta ir Seime. Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Vitalijus Gailius pažymi, kad abejonių kelia ne tik „Autokaustos“ laimimi konkursai, bet ir teikiami apdovanojimai įmonės vadovui, kuris per plauką išvengė baudžiamosios atsakomybės didžiausio kyšio Lietuvos istorijoje byloje.
„Korupcija Kaune ne tik nesulaukia pasmerkimo, bet netgi apdovanojama. Įmonė „Autokausta“ toliau dalyvauja savivaldybės projektuose, viešieji pirkimai nebuvo peržiūrėti, sutartys toliau galioja, o atsakingos institucijos apsimeta, kad nieko nemato. Viešųjų pirkimų sistema Lietuvoje nebus skaidri, jei valdžios atstovai be jokios atsakomybės apdovanos veikėjus iš korupcijos bylų ir toliau su jais pasirašinės milijoninius kontraktus“, – teigia V.Gailius.
„Autokausta“ minėta rekordinės korupcijos byloje
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad 2022-ųjų kovą, teisėsauga pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą, kuriame korupcija įtarė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių Vilių Šiliauską ir vienos neįvardijamos statybų bendrovės vadovą.
Buvo skelbiama, kad V.Šiliauskas galimai priėmė iš bendrovės direktoriaus kyšį už palankumą sudarant statybų ir susijusių darbų rangos sutartis bei jas administruojant. V.Šiliauskas buvo įtariamas kyšininkavimu, o statybų įmonės vadovas – papirkimu.
Vėliau paaiškėjo, kad buvusio Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus V. Šiliausko namuose rasta 140 tūkst. eurų, kaip manoma, gautų kaip kyšis. Paaiškėjo ir tai, kad kyšio davėjas – bendrovės „Autokausta“ vadovas Juozas Kriaučiūnas. Jam, kaip ir V. Šiliauskui, buvo pareikšti įtarimai. Netrukus dalis įtarimų pasitvirtino, teismas leido suimti V. Šiliauską, bet „Autokaustos“ vadovas J. Kriaučiūnas liko laisvėje.
2023-ųjų gegužę rekordinio dydžio kyšio davimu buvusiam Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui įtartas J. Kriaučiūnas buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Taip V.Šiliauskas liko vienintelis įtariamasis pradėtame ikiteisminiame tyrime, 2024-ųjų vasarį jam skirta ir laisvės atėmimo bausmė.
Nepaisant šių aplinkybių, šiemet minint Valstybės dieną, „Autokaustos“ vadovui J. Kriaučiūnui buvo įteikta „Laisvės kario“ statulėlė už „svarų indėlį įgyvendinant sudėtingus nacionalinės reikšmės infrastruktūros objektų projektus Kaune“.