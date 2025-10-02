Verslininkas A. Paukštys: keturių darbo dienų savaitė vestų žmones prie degradacijos

Verslininkas neslepia itin skeptiškos pozicijos dėl 4 darbo dienų savaitės. Pasak A.Paukščio, žmonės turėtų per daug laisvo laiko, o tai didintų alkoholizimą šalyje, žmonės esą pradėtų svaigintis ir kitais būdais.
„Jei būtų 4 darbo dienos, 3 dienas žmonės neturėtų ką veikti. Įsivaizduojate, kiek išaugtų alkoholio, narkotikų pardavimai... Kiek būtų nelaimingų žmonių? Išleisk žmogų 3 mėnesiams atostogų ir jis grįš piktas, nes jis neturėjo kuo užsiimti, ką veikti. Jei žmogus turi mylimą darbą, veiklą, jam nereikia galvoti, ką veikti“, – „Žinių radijo“ laidoje „Verslo pozicija“ atvirauja A.Paukštys.
Pasiteiravus, kodėl verslininkas mano, kad darbuotojai turėdami daugiau laisvadienių eis į barus, o ne teatrus, kiną verslininkas patikslina, kad žmonės iš pradžių eitų į kultūrinius renginius, o paskui iš nuobodulio užsiimtų kitokiomis veiklomis.
„Pažiūrėkite, kur eina visa mūsų Vakarų visuomenė, kai turi daug laisvo laiko, ir kur eina Rytų ekonomikos, kur dirbama 6 darbo dienas per savaitę. Aišku, ten yra problema, kad žmonės persidirba ir tampa nelaimingi. Tai yra blogas dalykas, žmogus turi pailsėti“, – teigia „Teltonikos“ įkūrėjas.
Tačiau jį neramina tai, kad kol Europoje kuriamas socializmas, Azija be gailesčio laimi konkurencinėje kovoje prieš europietišką verslą. A.Paukštys įsitikinęs, kad Vakarai jau pateko į ekonominį nuosmukį.
„Tas nuosmukis prives prie revoliucijų. Žmogus neturės darbo, nekurs vertės ir bus tik vartotojas, perkantis prekes iš Azijos šalių. Baisiausias dalykas yra prarasti kompetencijas. Pavyzdžiui, aš statau gamyklas, bet specialistų – nėra. Jeigu Europoje užsidaro automobilių ir kitos gamyklos, jų po 20 metų niekas nebeatidarys, nes nebus kam dirbti. Žmonės nebegebės kurti vertės, kurią kuria šiandien“, – atvirai kalbėjo investuotojas A.Paukštys.
