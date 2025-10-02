Visai greta Utenos pardavė milžinišką kompleksą: plotas – įspūdingas

Kompleksas įsikūręs didžiuliame, net 7,3 ha ploto užimančiame žemės sklype, kurio naudojimo paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų bei komercinės paskirties teritorijos. Anksčiau čia veikė kelių tiesimo įmonė, todėl objektas turi pramoninei veiklai pritaikytą infrastruktūrą ir patogų susisiekimą su miestu.
Objektą sudaro vieno ir dviejų aukštų pastatai, kurių bendras plotas siekia daugiau nei 2 127 kv. m.
Kompleksas turi visas pagrindines komunikacijas: elektrą, vandentiekį ir nuotekų sistemas. Į teritoriją atvestas ir dujų įvadas, kas suteikia papildomų galimybių įvairiai pramoninei ar komercinei veiklai plėtoti.
Strategiškai patogi vieta, erdvus sklypas ir esamos inžinerinės komunikacijos daro šį objektą patrauklia investicija tiek plėtrai, tiek veikiančiai įmonei, ieškančiai naujų galimybių Utenos regione.
Šiuo metu turtas išnuomotas, o už nuomą kas mėnesį gaunama beveik 8 500 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) pajamų. Tai suteikia galimybę naujam savininkui iš karto gauti grąžą iš investicijos.
Rudenį Turto banko aukcionuose laukia ir dar daugiau patrauklių objektų investicijai įvairiausiose Lietuvos vietovėse. Vienas tokių – Klaipėdoje, Gulbių g. 8, 1976 m. iškilęs legendinis „Dinamo“ baseinas, kuris ilgą laiką buvo vienas ryškiausių miesto sporto infrastruktūros objektų. Parduodamo baseino plotas siekia daugiau nei 1500 kv. m, o bendrabučio – 2035 kv. m. Kartu su baseino ir bendrabučio kompleksu aukciono nugalėtojas įsigis ir daugiau nei 0,38 ha sklypą strategiškai patogioje uostamiesčio vietoje.
Aukciono dalyvių registracijos į elektroninį aukcioną pradžia spalio 13 d., ir truks iki 15 d. vidurnakčio. Aukciono pradžia – spalio 20 d., 9 val.
