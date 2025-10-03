„Lidl“ parduotuvėse – naujovė: štai ko nebereikės daryti pirkėjams

Išmaniosios svarstyklės šiuo metu veikia dviejose „Lidl“ parduotuvėse Vilniuje – Pilaitėje (Nidos g. 1) ir Valakampiuose (Nemenčinės pl. 15), rašoma „Lidl“ pranešime žiniasklaidai.
„Kadangi vaisiai ir daržovės yra vieni dažniausiai perkamų produktų, kuriuos reikia sverti, ši technologija padės mūsų pirkėjams sutaupyti laiko ir mėgautis modernesne patirtimi“, – teigia „Lidl Lietuva“ pardavimų organizavimo departamento vadovė Jolita Savičiūtė.
Išmaniosios svarstyklės sukurtos tam, kad kasdienis apsipirkimas būtų dar patogesnis. Pirkėjui uždėjus sveriamą vaisių ar daržovę, sistema automatiškai atpažįsta produktą ir ekrane pateikia pasirinkimą. Tuomet tereikia patvirtinti, jog tai tikrai tas vaisius ar daržovė, užklijuoti atspausdintą lipduką ir jį nuskenuoti savitarnos ar įprastoje kasoje. Prekybos tinklas taip pat primena, kad tam tikrų daržovių ar vaisių, kurie yra parduodami vienetais, pavyzdžiui, avokadai, sverti nereikia, o tai taip pat pagreitina klientų apsipirkimo procesą.
„Pavyzdžiui, ant išmaniųjų svarstyklių padėjus bananus, dirbtinis intelektas akimirksniu atpažins, koks tai vaisius. Atpažinimas veiks, net jei prekė bus vienkartiniame permatomame maišelyje. Svarstyklės ženkliai sumažina arba visai eliminuoja produkto paieškos prekių meniu laiką, todėl kiekvienos prekės pasvėrimui sutaupoma nuo kelių iki keliolikos sekundžių. Perkant daugiau skirtingų vaisių bei daržovių, ši inovacija gali pagreitinti kasdienį apsipirkimą net keliomis minutėmis“, – pasakoja J.Savičiūtė.
Svarstyklės veikia mašininio mokymosi principu – kuo dažniau prekė yra sveriama, tuo tiksliau sistema ją atpažįsta, prisitaikydama prie skirtingos išvaizdos ar apšvietimo. Galimų išmokti vaisių ir daržovių rūšių skaičius nėra ribotas, todėl technologija nuolat tobulėja.
Išskirtinės formos produktai, tokie kaip imbieras ar ananasas, atpažįstami itin tiksliai, o renkantis tarp panašių prekių, pavyzdžiui, obuolių ar pomidorų, dirbtinis intelektas atpažįsta visą prekių kategoriją, bet galutinis sprendimas paliekamas klientui.
J.Savičiūtė priduria, jog ši technologija jau sėkmingai išbandyta „Lidl“ parduotuvėse Estijoje, kur sulaukė itin palankaus klientų įvertinimo.