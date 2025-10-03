„Mere“ užkulisiai kelia įtarimų: spėja, kad akcininkai iš Rusijos nesnaudžia ir išvedinėja reikšmingas pinigų sumas
Rusiško kapitalo prekybos tinklas „Mere“ – ne tik po dalies visuomenės, bet ir po kai kurių politikų padidinamuoju stiklu. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas žada išlaikyti savo pirmtako Luko Savicko poziciją ir užtikrina, kad Lietuvoje negali veikti įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie Rusijos režimo finansavimo.