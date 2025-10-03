Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Atnaujinami skrydžiai po sutrikdymų: paskelbė, kas įvyko

2025 m. spalio 3 d. 12:10
Živilė Aleškaitienė
Miuncheno oro uoste atnaujinti skrydžiai po to, kai praėjusią naktį buvo sutrikdyta oro uosto veikla dėl pastebėto vieno ar daugiau dronų, penktadienį pranešė Vokietijos policija.
Daugiau nuotraukų (5)
Pasak policijos, keli žmonės pranešė matę droną netoli oro uosto, o vėliau jis buvo pastebėtas virš oro uosto teritorijos. Iš pradžių nebuvo aišku, ar tai buvo vienas dronas, ar keli.
Ketvirtadienio vakarą oro uosto kilimo ir tūpimo takai atsargumo sumetimais buvo uždaryti.
Oro uostas pranešė, kad negalėjo išskristi 17 lėktuvų, dėl to nukentėjo apie 3 000 keleivių, kai kurie iš jų naktį praleido sudedamosiose lovose terminaluose arba viešbučiuose. 15 lėktuvų, turėjusių leistis oro uoste, buvo nukreipti į Štutgartą, Niurnbergą, Vieną ir Frankfurtą.
Vokietijos oro eismo kontrolės duomenimis, dronų sukeltų trikdžių šalies oro uostuose gerokai padaugėjo.
Praėjusią savaitę tarnyba pranešė, kad šiemet iki rugpjūčio mėnesio bepiločiai orlaiviai sukėlė 144 sutrikdymus.
Pernai tuo pačiu laikotarpiu užfiksuota 113 incidentų, o 2023 metais – 99. Frankfurto oro uoste, didžiausiame Vokietijos oro susisiekimo mazge, šiais metais jau užfiksuoti 35 sutrikdymai.
MiunchenasOro uostasskrydžiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.