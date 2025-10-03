Lrytas Premium prenumerata tik
Kaune bankrutuoja žinomas restoranas

2025 m. spalio 3 d. 08:21
Bankrutuoja Kauno Rotušės aikštėje itališkos virtuvės restoraną „Piano Piano valdžiusi įmonė „Taste Group“, rašo portalas „Verslo žinios“.
Portalo žiniomis, dėl nemokumo bylos iškėlimo į teismą kreipėsi pati įmonė.
„Taste Group“ vadovo Justo Leščiukaičio teigimu, priimti nelengvą sprendimą privertė įmonės finansiniai sunkumai. Nors, anot jo, įmonę dar kurį laiką buvo bandoma gelbėti lėšomis iš savo kišenės.
„3–4 mėnesius dėjome pinigus, tempėme, bet pamatėme, kad viskas sėda, viskas akivaizdžiai bliūško. Aišku, labai gaila – pirma mūsų įmonė, 15 metų“, – nurodė J. Leščiukaitis.
Remiantis įmonės finansine ataskaita, nuo šių metų pradžios iki liepos ji patyrė 88 tūkst. eurų nuostolį, pernai – beveik 209 tūkst. eurų.
