Radiatoriai ims šilti ir Panevėžyje: pranešė nuo kada

2025 m. spalio 3 d. 12:37
Spalio 3 d. Panevėžyje pradedamas šildymo sezonas, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Šiluma tiekiama biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, gyvenamiesiems namams ir kitiems šilumos vartotojams, kurie yra parengę šildymo sezono pradžiai reikalingus aktus.
Savivaldybė primena, kad esant techninėms galimybėms ir suderinus su šilumos tiekėju, pastatų valdytojai gali patys nuspręsti, kada pradėti šildyti pastatus, jei tai neprieštarauja galiojančioms higienos normoms.
Daugiabučių namų gyventojai taip pat gali atidėti šildymo pradžią – tam turi pritarti daugiau kaip pusė namo gyventojų.
Miesto ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigos šildymą pradėjo jau nuo spalio 1 d.
Įjungus šildymą daugiabučiuose namuose, modernūs šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą pagal lauko temperatūrą – kai atšyla, šilumos tiekimas sumažinamas arba visai pristabdomas, o atvėsus oras, šiluma vėl pradedama tiekti. Taip užtikrinamas racionalus energijos vartojimas ir patogios sąlygos gyventojams.
