Stambus verslininkas suimtas dėl Rusijos pareigūno nužudymo: po parodymų – įtakingo liudininko mirtis areštinėje

2025 m. spalio 3 d. 18:34
Didelės IT bendrovės savininkas Ibragimas Suleimanovas įkliuvo Maskvos pareigūnams. Pastarieji jį sulaikė dėl Rusijos pareigūno nužudymo 2004 m., skelbia „The Moscow Times“.
Verslininkas įtariamas dalyvavęs buvusio Rusijos vyriausybės bankroto institucijos vadovo nužudyme.
Buvęs Federalinės finansų atkūrimo ir bankroto tarnybos vadovas Georgijus Talas buvo sunkiai sužeistas Maskvos centre ir mirė ligoninėje 2004 m. balandžio mėn.
I.Suleimanovas suimtas ketvirtadienį, spalio 2 d., po to, kai įtariamasis šaulys, identifikuotas kaip Dagestano organizuoto nusikalstamumo grupės vadeiva, davė prieš verslininką parodymus.
Parodymus davęs vyras vėliau mirė policijos areštinėje. Kaip skelbiama, mirties priežastis – širdies nepakankamumas.
Dėl įtariamo nužudymo suimtas verslininkas tais pačiais 2004 m. buvo nuteistas 10,5 m. laisvės atėmimo bausme už sukčiavimą ir pinigų plovimą. 2015 m. jis paleistas lygtinai.
Valstybinė naujienų agentūra TASS ir Kremliui palankus dienraštis „Izvestia“ jį apibūdina kaip milijardierių, tačiau jokie nepriklausomi I.Suleimanovo turimo turto įvertinimai viešai nebuvo paskelbti.
Tiriamosios žiniasklaidos atstovai įvardijo I.Suleimanovą ir jo sūnų Rasulą didžiausios IT bendrovės „Sirena-Travel“ naudos gavėjais. Bendrovė kuria skaitmeninius sprendimus aviacijos sektoriui, įskaitant „Leonardo“ rezervacijų sistemą, naudojamą 80 proc. bilietų pardavimų Rusijoje.
Anksčiau buvo pranešta, kad I.Suleimanovas turi verslo ryšių su milijardieriumi senatoriumi Suleimanu Kerimovu ir yra Platono Lebedevo – ištremto Rusijos oligarcho Michailo Chodorkovskio buvusio verslo partnerio – žentas.
Pasak žiniasklaidos, sprendimas dėl I.Suleimanovo suėmimo iki teismo turėtų būti priimtas penktadienį.
nužudymasverslininkasRusija
