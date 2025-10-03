Tai gali iš esmės pakeisti padėtį: Vokietijoje aptiko vieną didžiausių pasaulyje ličio telkinį

Nepriklausomai atliktas vertinimas patvirtino, kad toks ličio telkinys aptiktas rytinėje Saksonijos Anhalto federacinės žemės dalyje – Altmarko regione.
Telkinį valdysiančios bendrovės „Neptune Energy“ vadovas Andreas Scheckas pareiškė, kad regiono, kuris jau dabar yra itin reikšmingas dėl turimų dujų atsargų, laukia šviesi ateitis.
„Galėsime reikšmingai prisidėti prie Vokietijos ir Europos kritinės žaliavos – ličio – tiekimo rinkos“, – sakė jis.
Tarptautinė žvalgybos ir kasybos bendrovė taip pat paskelbė, kad planuoja naudoti naujausias aplinkai nekenksmingas technologijas, kurios leidžia sumažinti aplinkai daromą poveikį iki minimumo ir kartu ženkliai didina gavybos apimtis.
Telkinys Altmarke – ne pirmasis „baltojo aukso“ radinys Vokietijoje. Mineralų paieškos ir gavybos bendrovė „Zinnwald Lithium“ planuoja pradėti kasybą Rūdiniuose kalnuose iki 2030 m., o konkurentė „Lithium Energy“ vysto projektus Reino aukštupio žemumoje.