Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Tai gali iš esmės pakeisti padėtį: Vokietijoje aptiko vieną didžiausių pasaulyje ličio telkinį

2025 m. spalio 3 d. 19:21
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė
Tarptautinė energetikos bendrovė patvirtino, kad Vokietijoje rasta 43 mln. tonų ličio karbonato ekvivalento (LCE) – svarbaus elemento, kuris naudojamas elektromobilių ir išmaniųjų telefonų baterijų gamyboje, rašo „TVP World“.
Daugiau nuotraukų (1)
Nepriklausomai atliktas vertinimas patvirtino, kad toks ličio telkinys aptiktas rytinėje Saksonijos Anhalto federacinės žemės dalyje – Altmarko regione.
Telkinį valdysiančios bendrovės „Neptune Energy“ vadovas Andreas Scheckas pareiškė, kad regiono, kuris jau dabar yra itin reikšmingas dėl turimų dujų atsargų, laukia šviesi ateitis.
„Galėsime reikšmingai prisidėti prie Vokietijos ir Europos kritinės žaliavos – ličio – tiekimo rinkos“, – sakė jis.
Tarptautinė žvalgybos ir kasybos bendrovė taip pat paskelbė, kad planuoja naudoti naujausias aplinkai nekenksmingas technologijas, kurios leidžia sumažinti aplinkai daromą poveikį iki minimumo ir kartu ženkliai didina gavybos apimtis.
Telkinys Altmarke – ne pirmasis „baltojo aukso“ radinys Vokietijoje. Mineralų paieškos ir gavybos bendrovė „Zinnwald Lithium“ planuoja pradėti kasybą Rūdiniuose kalnuose iki 2030 m., o konkurentė „Lithium Energy“ vysto projektus Reino aukštupio žemumoje.
telkinysEnergetika

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.