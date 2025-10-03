VERT šiemet fiksavo per 900 pažeidimų: daugiausia elektros ir šilumos objektuose

VERT duomenimis, 45 proc. pažeidimų buvo užfiksuoti elektros energetikos įrenginiuose, 40 proc. – šilumos energetikos ir 5 proc. – dujų ir naftos įrenginiuose.
Skelbiama, kad patikrinus elektros įrenginius, nustatyta pažeidimų, keliančių pavojų darbuotojų saugai ir elektros tiekimo kokybei, fiksuotas įrenginių nusidėvėjimas, atramų korozija, linijas galinčios pažeisti medžių šakos bei netinkamas eksploatavimas.
Tuo metu šilumos gamybos objektuose rasta pažeidimų, dėl kurių gali padidėti šilumos nuostoliai ir sumažėti tiekimo patikimumas. Be to, nustatyta, jog kai kurios įmonės nepakankamai tikrina rangovų kvalifikaciją.
„Svarbu pabrėžti, kad tokių pažeidimų kasmet mažėja, o įmonės vis aktyviau juos šalina – tai rodo didėjantį atsakingumą ir įsitraukimą į energetikos saugos užtikrinimą“, – pranešime cituojamas VERT Kontrolės ir priežiūros departamento direktorius Andrius Daščioras.
Šiemet VERT taip pat išdavė per 1 tūkst. pažymų, patvirtinusių sumontuotų ir rekonstruotų energetikos įrenginių atitiktį reikalavimams, leidžiantiems juos eksploatuoti bei parengė daugiau nei 600 išvadų apie įmonių pasirengimą įrengti ir eksploatuoti energetikos objektus.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)pažeidimaiŠiluma
Rodyti daugiau žymių