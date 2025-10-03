Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Virš Miuncheno oro uosto pastebėti įtartini dronai: masiškai atšaukti skrydžiai

2025 m. spalio 3 d. 06:31
Lrytas.lt
Vokietijos Miuncheno oro uostas laikinai sustabdė savo veiklą spalio 2-osios vakarą, kai buvo pastebėti įtartini dronai, pranešė oro uosto atstovai, pranešė „Kiyv independent“.
Šis uždarymas įvyko po kelių paslaptingų dronų pastebėjimų Europos oro erdvėje pastarosiomis dienomis. Vienas tokių incidentų įvyko šiaurinėje Vokietijos dalyje rugsėjo 26 d.
Kaip teigiama Miuncheno oro uosto pranešime, keli dronų pastebėjimai buvo užfiksuoti spalio 2-osios vėlyvą vakarą, dėl ko Vokietijos oro eismo kontrolė iš pradžių apribojo, o vėliau ir visiškai sustabdė skrydžių operacijas netrukus po 22 val. vietos laiku.
Dėl uždarymo buvo atšaukta 17 skrydžių, o tai paveikė beveik 3 000 keleivių. Dar 15 atvykstančių skrydžių buvo nukreipti į kitus oro uostus – Štutgartą, Niurnbergą, Vieną ir Frankfurtą.
VokietijaMiunchenasdronai
