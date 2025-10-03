Virš Miuncheno oro uosto pastebėti įtartini dronai: masiškai atšaukti skrydžiai

Šis uždarymas įvyko po kelių paslaptingų dronų pastebėjimų Europos oro erdvėje pastarosiomis dienomis. Vienas tokių incidentų įvyko šiaurinėje Vokietijos dalyje rugsėjo 26 d.
Kaip teigiama Miuncheno oro uosto pranešime, keli dronų pastebėjimai buvo užfiksuoti spalio 2-osios vėlyvą vakarą, dėl ko Vokietijos oro eismo kontrolė iš pradžių apribojo, o vėliau ir visiškai sustabdė skrydžių operacijas netrukus po 22 val. vietos laiku.
Dėl uždarymo buvo atšaukta 17 skrydžių, o tai paveikė beveik 3 000 keleivių. Dar 15 atvykstančių skrydžių buvo nukreipti į kitus oro uostus – Štutgartą, Niurnbergą, Vieną ir Frankfurtą.
VokietijaMiunchenasdronai
