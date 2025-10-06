„Pergalės“ reklama šokiravo internautus – įmonė skubiai ją pašalino ir teisinasi: „Tekstai nebuvo tinkamai apgalvoti“

Kaip naujienų portalui Lrytas komentavo „Pergalės“ marketingo vadovas Justas Razmus, praėjusį mėnesį startavo reklaminė kampanija, kuri suteikė galimybę laimėti firminius kvepalus, kurie sukurti bendradarbiaujant su parfumerijos ekspertu Aisčiu Mickevičiumi.
Nors bendrovė siekė sukurti įtraukią ir partrauklią istoriją, dirbtinio intelekto sugeneruoti animaciniai įrašai sukėlė tikrą diskusijų audrą internete.
„Pergalės“ socialinėje medijoje pasirinkome komunikuoti šią kampaniją pasitelkdami animacinę formą bei personažus. Keleto vaizdo siužetų serija siekėme perteikti romantinę istoriją, kurios pagrindinė veikėja – panelė Nosis – ieškodama laimės patiria įvairius nuotykius. Siekėme sukurti patrauklią, įdomiai ir naujai atrodančią istorijos pasakojimo formą, smagius ar mažiau smagius, tačiau gyvenimiškus nuotykius perteikiančius vaizdo siužetus“, – dėstė J.Razmus.
Tačiau šie siužetai vienus internautus piktino, o kiti atvirai kėlė klausimą, ar joje nėra seksizmo, rasizmo apraiškų. Ši reklama nepraslydo ir pro garsaus tinklaraštininko Pauliaus Mikolaičio Paul de Miko akis. Jis savo „Youtube“ kanale apžvelgė „Pergalės“ reklamą ir jai negailėjo kritikos. Karčių žodžių pabėrė ir apžvalgos žiūrovai komentarų skiltyje.
Viename iš animacinių filmukų rodoma, kai panelė Nosis keliauja viešuoju transportu ir užmezga pokalbį su personažu, įkūnijančiu juodąjį šokoladą.
„Tu taip skaniai kvepi, primena vaikystę. Mano mama mėgo juodą šokoladą. Kai tėtis būdavo komandiruotėse – šokolado kvapas vis pasklisdavo po namus“, – į vyriškos lyties animacinį personažą, įkūnijusį juodąjį šokoladą, kreipėsi panelė Nosis.
„Panašu, kad tavo mama turi gerą skonį“, – atsakė jis. Abu personažai sutarė išgerti kavos, tačiau išlipus iš autobuso, panelę Nosį partrenkė automobilis. Iškart po to pasirodė reklamos užsklanda, raginanti laimėti kvepalus.
Internautai nesuprato šios reklamos, kiti netgi rašė, kad žada nebepirkti „Pergalės“ šokoladų. Dėl kilusio viešo pasipiktinimo reklamą nuspręsta pašalinti.
„Deja, turiu pripažinti, kad įgarsinant šiuos vaizdo siužetus pasirinkti tekstai nebuvo tinkamai apgalvoti ir daliai žiūrovų internete sukėlė mintis, kurių tikrai nenorėjome sukelti. Kadangi tokių atsiliepimų buvo ne vienas, nutarėme pašalinti šiuos siužetus iš „Pergalės“ paskyros, nes savo kuriama reklama tikrai nesiekėme iššaukti neigiamų reakcijų“, – apgailestauja J.Razmus.