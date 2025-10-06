Atvėsę orai praėjusią savaitę augino elektros kainą

„Pirminė pokyčio analizė rodo, kad įprastos tendencijos nepakito – sparčiai augęs vartojimas dėl vėsesnių orų lėmė šiek tiek aukštesnes elektros kainas. Vis tik vėjuotą savaitgalį elektros kainos krito vidutiniškai iki 11 Eur/MWh“, – pranešime teigia „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Bendrovės duomenimis, vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina Latvijoje buvo tokia pati kaip Lietuvoje – 85 eurai, o Estijoje kiek mažesnė – 76 eurai už MWh.
Skaičiuojama, kad elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 8 proc. ir siekė 224 GWh, iš kurių 65 proc. elektros užtikrino vietos elektrinės. Bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 146 GWh elektros energijos – 9 proc. daugiau nei prieš savaitę, kai generacija siekė 134 GWh.
Daugiausia elektros energijos šalyje praėjusią savaitę gamino vėjo elektrinės, jų gamyba augo 58 proc. – nuo 39 iki 61 GWh. Tuo metu prie perdavimo tinklo prijungtų šiluminių elektrinių gamyba mažėjo 23 proc. ir siekė 32 GWh, o saulės jėgainių generacija smuko 12 proc. iki 29 GWh. Taip pat praėjusią savaitę 14 GWh pagamino hidroelektrinės, o kitos elektrinės – 10 GWh.
Bendras elektros importo kiekis augo 8 proc. – nuo 110 GWh iki 119 GWh. Bendrovės duomenimis, Lietuva iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį importavo 80 proc. elektros, 14 proc. – iš Latvijos, taip pat 6 proc. –iš Lenkijos.
Tuo metu eksporto srautai iš Lietuvos augo 28 proc. – nuo 25 GWh iki 31 GWh. Skaičiuojama, kad 53 proc. eksporto iš Lietuvos buvo nukreipti į Lenkiją, 46 proc. – į Latviją, o likę 2 proc. – į Skandinaviją.
