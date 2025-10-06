G. Nausėda kviečia Italijos gynybos pramonės kompanijas kurtis Lietuvoje

„Lietuva – naujų technologijų ir gamybos šalis, sparčiai žengianti pirmyn aukštos pridėtinės vertės srityse: elektronikos, lazerių, optikos, dronų ir antidronų technologijų. Esame pasiryžę reikšmingai investuoti į gynybą – nuo kitų metų mūsų išlaidos viršys 5 proc. BVP. Tai kuria naujas galimybes tiek nacionalinės gynybos pramonės augimui, tiek partnerystei su užsienio investuotojais“, – Prezidentūros pranešime cituojamas G. Nausėda.
Taip šalies vadovas kalbėjo pirmadienį Romoje vykusioje Lietuvos ir Italijos gynybos pramonės forume.
Prezidentūra taip pat praneša, kad forumo metu trys Lietuvos gynybos srityje veikiančių įmonių asociacijos – Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija, Lietuvos gynybos ir kosmoso pramonės asociacija, Lietuvos gynybos inovatorių pramonės asociacija – pasirašė keturšalį susitarimą su didžiausia Italijos gynybos pramonę vienijančia gynybos, saugumo, aviacijos ir kosmoso įmonių federacija (AIAD).
„Kaip Romos įkūrėjus, pasak legendos, užaugino vilkė, taip Lietuvos sostinė Vilnius gimė iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino sapno, kuriame geležinis vilkas simbolizavo jėgą ir atsparumą. Šiandien jaučiu, kad mūsų tautos, vienijamos šios dvasios ir istorinio bendradarbiavimo paveldo, yra ties didelių ateities pasiekimų slenksčiu“, – kalbėjo G. Nausėda.
Priduriama, kad forumo paraštėse prezidentas susitiko su Italijos gynybos ministru Guido Crosetto ir aptarė konkrečius bendradarbiavimo projektus.