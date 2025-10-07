K. Vaitiekūnas įvertino I. Ruginienės idėją ddinti akcizą tabakui ir alkoholiui

„Vertiname akcizų tabakui ir alkoholiui kaitos galimybę. Tiesa, jie yra užprogramuoti ateinantiems trejiems metams – tie akcizai kasmet nuosaikiai augs, tai suprogramavo užpraeita Vyriausybė“, – antradienį LRT radijuje kalbėjo K.Vaitiekūnas.
„Matome, kad daugumos alkoholio ir tabako prekių akcizai pas mus yra net šiek tiek didesni nei aplinkinėse šalyse. (...) Žiūrime, kokia situacija su akcizais yra ir ką būtų galima pakeisti, bet jei kažkas ir yra, tai didelių sumų biudžetui nesuneš“, – teigė finansų ministras.
Idėja spartinti tabako ir alkoholio prekių akcizus kilo dėl poreikio stabdyti dyzelinio kuro akcizų augimą, kuris taip pat artėjantiems keleriems metams yra užprogramuotas. Yra nuogąstavimų, kad dėl to į valstybės biudžetą paklius mažiau lėšų, tad toms pajamoms reikia alternatyvų.
Tiesa, K.Vaitiekūnas mano, kad sparčiau didinami svaigalų akcizai gali ne tik neatlikti numatytų funkcijų, bet ir paskatinti kontrabandą.
„Nėra vienareikšmio atsakymo, ar spartesnis akcizų didinimas šioms prekėms pasieks iškeltus tikslus. Efektas gali būti toks, kad nepasieksime nei fiskalinio efekto, nei sveikatos efekto, o tiesiog paskatinsime tų prekių įvežimą iš kitų šalių“, – tikino Vyriausybės narys.
Anot ministro, minėtų akcizinių prekių vartojimas ir taip nuosekliai mažėja.
„Turime koalicijos partnerius, kuriems būtent tie klausimai yra labai aktualūs, bet jie labiau juos kelia per vartojimo prizmę, įpročius – kiek Lietuvoje suvartojama rūkalų, alkoholio – tai jiems labai aktuali tema. Tiesa, daugumos tų produktų vartojimas taip pat mažėja – cigarečių suvartojama mažiau, kaitinamojo tabako po truputį didėja, (...) bet bendrai akcizinių prekių vartojimas yra mažėjantis“, – apibendrino K. Vaitiekūnas.
ELTA primena, kad 20-oji Vyriausybė savo programoje įsipareigojo laikinai sustabdyti akcizo dyzeliniam kurui didėjimą.
Anksčiau paskirtoji premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad sustabdžius kuro akcizo didinimą galėtų būti sušvelninti infliaciniai procesai, o biudžeto praradimai galėtų būti kompensuoti didesniais tarifais apmokestinant tabaką ar alkoholį.
Pagal pernai Seime priimtą Valstybės gynybos fondo paketą, akcizas visam kurui nuo metų pradžios pakeltas 6 centais už litrą – įvesta vadinamoji „saugumo dedamoji“.
Šiemet įvedus CO2 dedamąją degalams, bendras akcizų augimas benzinui siekė 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui žemės ūkio ir žuvininkystės reikmėms – 41,7 proc.
Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacija (LIEPA) skaičiavimais, nuo kitų metų padidinus dyzelino akcizą, 2025–2026 m. bendras jo didėjimas siektų 47,5 proc.