Paskelbė, kokie produktai parduotuvių lentynose brango labiausiai

Palyginti su prieškariniu 2021 metų rugsėjo mėnesiu, krepšelis yra 28,4 proc. (15,87 euro) brangesnis.
Pricer.lt duomenimis, pigiausių maisto prekių krepšelio kainų reitingo pirmoje pozicijoje rugsėjį išliko prekybos tinklas „Maxima“, kurio prekių krepšelis brango 1,52 euro.
Antroje vietoje – internetinė parduotuvė „Barbora“ (brango 1,83 euro), trečias – prekybos tinklas „Lidl“ (pigo 6,05 euro), ketvirta – internetinė parduotuvė „E-Rimi“ (brango 0,25 euro), penkta – „Norfa“ (pigo 0,56 euro).
Toliau reitingo lentelėje rikiuojasi „Iki“ (brango 0,01 euro), „internetinė parduotuvė „Last Mile“ (brango 3,72 euro) ir „Rimi“ (brango 5,44 euro).
Skirtumas tarp pigiausio „Maxima“ ir brangiausio „Rimi“ krepšelio yra 13,91 euro arba 22,1 proc.
Iš Pricer.lt stebimų 52 prekių kainų rugsėjį brango 36 prekės, pigo 15, vienos prekės kaina nekito.
Iš viso reikšmingai (10 proc. ir daugiau) brango 16 prekių iš 52 stebimų. Labiausiai brango juodasis šokoladas „Karūna“, pigiausia malta skrudinta kava, pigiausias jogurtas, pigiausi obuoliai, virta „Samsono“ „Daktariška“ dešra, pigiausias juodasis šokoladas, vištų kiaušiniai, pigiausia grietinė, pigiausi pomidorai, viščiukų broilerių ketvirčiai, pigiausias saulėgrąžų aliejus, pigiausia degtinė, pigiausia virta dešra, „Dvaro“ pusriebė varškė, lietuviška degtinė, bulvės.
Kainos buvo užfiksuotos Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, internetinėse parduotuvėse „Barbora“ ir „Rimi.lt“.