Sandėliavimo sistema, kuri veikia kaip šveicariškas laikrodis – „8devices“ patirtis su „Alwark“

Sparčiai augant užsakymų apimtims ir klientų skaičiui, įmonė susidūrė su vis dažnesne operacine dilema: kaip tiksliai valdyti šimtų komponentų judėjimą, kad nė vienas nedelstų gamybos ir neatsidurtų netinkamoje vietoje? Kiekviena klaida sandėlyje gali tapti grėsme stabdyti visą gamybos grandinę. Todėl „8devices“ nusprendė investuoti į išmanų, automatizuotą komponentų valdymą.
Augimas be efektyvumo – rizikingas
„Vystome labai daug projektų vienu metu, todėl mums būtina gauti itin tikslius duomenis apie turimus komponentus – priešingu atveju rizikuojame stabdyti gamybos planus. Kadangi sandėlyje nuolat juda šimtai smulkių ir brangių detalių per kelias zonas, užtenka vos vieno netikslumo, kad gamyba sustotų. Tokiose sąlygose augti be precizikos – tarsi važiuoti be stabdžių“, – sako „8devices“ atstovas Nerijus Aleksandravičius.
Įprasta sandėliavimo sistema tapo pernelyg lėta. Kadangi komponentai yra smulkūs, brangūs, dažnai laikomi individualiuose įdėkluose, reikėjo ne tik fizinio efektyvumo, bet ir galimybės sekti komponentų lokacijas, užtikrinti atsekamumą bei turėti realaus laiko integraciją su gamybos planavimu (MES sistema).
Didėjantis gamybos tempas reiškė, kad net menkiausia klaida – pavyzdžiui, netikslus kiekio įvedimas – galėjo sukelti visos grandinės sutrikimus. Todėl „8devices“ pradėjo ieškoti sprendimo, kuris leistų eliminuoti šią riziką.
Be to, didėjantis gamybos tempas reiškė ir tai, kad bet kokia klaida – net jei tik netikslus kiekio įvedimas – galėjo sukelti visos grandinės sutrikimus. Įmonė nusprendė ieškoti sprendimo, kuris eliminuotų šią riziką.
Technologinis sprendimas – vertikali karuselė
Po vidinės analizės ir kelių sistemų palyginimo, „8devices“ pasirinko vertikalią sandėliavimo karuselę „Hänel Rotomat“, kurią tiekė ir įdiegė intralogistikos ekspertai bendrovė „Alwark“. Tokia sistema leidžia efektyviai išnaudoti sandėlio aukštį ir užtikrina integraciją su įmonės gamybos planavimo procesais.
„Mums buvo svarbu talpinti kuo daugiau komponentų, bet kartu išlaikyti galimybę komponentų laikymui naudoti jau turimus įdėklus. Tai padeda išvengti papildomo perskirstymo ir taupyti laiką. Taip pat žinojome, kad sistema turi sklandžiai integruotis su mūsų informacinėmis sistemomis“, – pasakoja „8devices“ atstovas Nerijus Aleksandravičius.
Karuselės sprendimas leidžia darbuotojams greitai pasiekti reikiamus komponentus, o integracija su MES sistema leidžia realiuoju laiku matyti, kas yra sandėlyje, koks kiekis ir kurioje vietoje.
Diegimo eiga: nuo planavimo iki pilno integravimo
Karuselės diegimas buvo suplanuotas kartu su įmonės pastato plėtros darbais. Nuo užsakymo iki paleidimo visas procesas truko apie tris mėnesius.
- Karuselė buvo pagaminta pagal specifinius išmatavimus per 2 mėnesius.
- Diegimo darbai, darbuotojų mokymai ir IT integracija užtruko dar apie mėnesį.
- Sistema pradėjo veikti 2025 m. birželį – šiandien jau užpildyta daugiau nei 90 proc. pajėgumo.
Nauda: daugiau nei tik sandėliavimo sprendimas
Rezultatai pasimatė gana greitai. Nors sistema pagerino komponentų laikymo tvarką, didžiausias pokytis išryškėjo duomenų tikslume, proceso sklandume ir kokybės kontrolėje.
Visų pirma, buvo eliminuotos žmogiškosios klaidos – procesai tapo saugesni ir patikimesni. Įmonė dabar realiuoju laiku mato likučius, o inventorizacija tapo greitesnė, tikslesnė ir visiškai skaitmenizuota. Dar vienas pokytis – užsakymų planavimas iš reagavimo į problemas peraugo į prevencinį procesą.
„Automatizuota sistema leidžia mums tiksliai planuoti, greitai reaguoti į pokyčius ir išlaikyti aukštą kokybės lygį net sparčiai augant užsakymų apimtims“, – teigia „8devices“ atstovas Nerijus Aleksandravičius.
Kodėl „Alwark“?
„Alwark“, daugiau nei 18 metų veikianti Baltijos šalyse, siūlo platų intralogistikos sprendimų spektrą – nuo robotizuotų krautuvų iki išmaniųjų sandėlių sistemų, naudojnt naujausius skaitmeninius, programinės įrangos, automatizavimo ir robotikos sprendimus. Įmonė ne tik tiekia įrangą, bet ir rūpinasi pritaikymu, projektavimu, integracija bei aptarnavimu.
„Bendrovės 8devices“ atvejis puikiai parodo, kad efektyvumas prasideda ne nuo to, kiek gamini, o nuo to, kaip valdai komponentus. Džiaugiamės, kad galėjome padėti įmonei sklandžiai pereiti prie pažangesnio sandėliavimo modelio, kuris jau dabar duoda rezultatų“, – sako „Alwark“ intralogistikos vadovas Ernestas Jagminas.
Pamoka kitoms gamybos įmonėms
Nors „8devices“ veikia labai specifinėje rinkoje, jų patirtis būdinga daugeliui augančių gamybos įmonių. Kai gamybos tempas pradeda lenkti procesus, fizinės logistikos efektyvumas tampa ne pasirinkimu, o būtinybe.
Vertikalios sandėliavimo sistemos, integracija su IT sprendimais, išmanus komponentų valdymas – tai nėra futuristiniai „Industry 4.0“ lozungai. Tai praktiniai sprendimai, kuriuos jau šiandien sėkmingai diegiasi ir Lietuvos įmonės, konkuruojančios pasauliniu mastu.
Apie „Alwark“
„Alwark“ jau daugiau nei 18 metų visose Baltijos šalyse ir Ukrainoje teikia naujos ir naudotos krovos, sandėliavimo, uostų, oro uostų bei komunalinės technikos pardavimo, nuomos, priežiūros, aptarnavimo ir atsarginių dalių tiekimo paslaugas. Bendrovė „Alwark“ atstovauja didžiausius gamintojus, tarp kurių „Linde“, „Terberg“, „Konecranes Lift trucks“, „Mantsinen“, „Bucher“, Haenel“, „Knapp“.