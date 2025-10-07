Žinomam Šilutės politikui gresia 10 metų kalėjimo: teismas gali konfiskuoti ne tik namą, bet ir vartus

Kyšiai – per namo statybas
Pasak tyrėjų, viena įmonė per kelerius metus suteikė naudos už 67 tūkst. eurų, kita – už 45 tūkst. eurų. Į sąrašą įeina statybinės ir apdailos medžiagos, atlikti darbai, net aplinkos sutvarkymas. Viskas buvo nukreipta į vieną objektą – gyvenamąjį namą Sekūnų gatvėje, kuris registruotas V.Pozingio žmonos vardu.
Abiejų įmonių vadovai pripažino prisidėję prie statybų ir aiškiai pasakė, kad tai buvo ne šiaip draugiškas gestas – tai buvo atsilyginimas už sėkmingai laimimus savivaldybės konkursus.
Pozingio linija: „Žmonos turtas yra“
Pats Pozingis kaltės nepripažįsta. Jis atkakliai kartoja, kad su kyšiais neturi nieko bendro, nes namas esą – ne jo, o žmonos.
„Mano turtas – niekas neareštuota. Niekas absoliučiai. O žmonos – du skirtingi dalykai. Žmonos turtas yra“, – teigė jis.
Buvęs administracijos direktorius aiškina, kad statybos vyko pagal civilines sutartis, viskas buvo „skaidru ir legaliai“, o kaltinimai – esą nepagrįsti. Tačiau prokurorai atremia: jeigu verslininkai už dyką tiekia medžiagas ir atlieka darbus, tai nėra paprastas civilinis sandoris – tai kyšis.
Griežti kaltinimai ir turtiniai areštai
Byla kvalifikuojama kaip labai didelio kyšio priėmimas. Už tai Baudžiamasis kodeksas numato net iki 10 metų laisvės atėmimo.
Jau dabar teisėsauga ėmėsi veiksmų – pritaikė laikiną nuosavybės teisių apribojimą žmonos vardu registruotam turtui: namui, žemės sklypui, net vartams. Jei byla baigsis apkaltinamuoju nuosprendžiu, turtas gali būti konfiskuotas.
Šilutė nebedreba nuo tokių naujienų
Įdomiausia, kad šįkart žinia apie buvusio žinomo Šilutės politiko bylą, pasiekusią teismą, pamario krašto gyventojų jau nebebuvo tokia stulbinanti. Žmonės, atrodo, priprato prie valdžios skandalų. Ne vienas šilutiškis, ypač tie, kurie turi sąsajų su statybų verslu, piktinasi: „Čia jau įprasta – kas valdžioje, tas su konkursais gudrauja, ir ne tik Šilutėje. Didesnė naujiena būtų, jei kas nors sąžiningai dirbtų.“
Ne pirmas kartas su teismu
Tai – ne pirmas kartas, kai V.Pozingio pavardė skamba teismų salėse. 2017 m. jis bylinėjosi su Arvydu Jaku dėl viešų pasisakymų, bet tada apygardos teismas buvusiam politikui buvo palankesnis – jo žodžius pripažino nuomone, o ne šmeižtu. Tačiau šįkart situacija kardinaliai kitokia: kaltinimai – dėl korupcijos, o įrodymai, tai ne vien verslininkų prisipažinimai ir areštuotas turtas.
Byla bus ilga ir triukšminga
Procesą kuruoja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius. Jau dabar aišku, kad byla bus sudėtinga – daug epizodų, dalis jų atskirta į atskirus tyrimus. Prognozuojama, kad nagrinėjimas tęsis ne vieną mėnesį, o gal net metus ar ilgiau.
Šįkart akivaizdu: teismas atvertė bylą, kuri gali tapti rimčiausiu politinės korupcijos skandalu Šilutėje per pastaruosius dešimtmečius. Tik klausimas – ar buvęs administracijos direktorius V.Pozingis sugebės dar kartą išsisukti, ar šįkart teks atsakyti visu griežtumu.