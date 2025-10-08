Lrytas Premium prenumerata tik
VerslasRinkos pulsas

E. komercijos reitingas – ketvirtą mėnesį iš eilės tempą diktuoja „Senukai.lt“

2025 m. spalio 8 d. 11:50
Lietuvos elektroninės prekybos rinka rugpjūtį augo 6,5 proc. arba 4,58 mln. apsilankymų per mėnesį, rodo TOP100 lankomiausių e. komercijos projektų reitingas.
Lyderio pozicijų ketvirtą mėnesį iš eilės neužleidžia elektroninės prekybos platforma „Senukai.lt“, kuri dar gegužę pirmą kartą per tyrimo istoriją aplenkė iki tol pirmavusį „Pigu.lt“, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
„Senukai.lt“ rugpjūtį fiksavo 5,7 mln. apsilankymų arba 3,3 proc. daugiau nei liepą, „Pigu.lt“ lankytojų srautas augo 15 proc. iki 5,3 mln., „Go3.lt“ 30,1 proc. iki 4,1 mln., „Telia.lt“ 12,7 proc. iki 2,5 mln., „Varle.lt“ 6,3 proc. iki 2,4 mln. apsilankymų.
Lyginant su liepa, paskutinį vasaros mėnesį daugiausiai apsilankymų kiekiu augo „Go3.lt“ –952 tūkst. daugiau lankytojų. Daugiausiai lankytojų prarado „Manodaktaras.lt“, sulaukęs jų 151 tūkst. mažiau.
Lankomiausią e. prekybos platformą „Senukai.lt“ valdantis didžiausias Baltijos šalyse statybos, remonto ir buities prekių tinklas „Senukai“ pernai patvirtino strateginį inovacijų diegimo plėtros planą, pagal kurį iki 2030-ųjų numatytos beveik 100 mln. eurų investicijos į dirbtinio intelekto, procesų automatizavimo įrankius, robotizaciją bei kibernetinį saugumą.
E. komercijos reitingą Lietuvoje sudaro agentūra „BPN Intense“.
Senukaie-komercijaapsilankymas

