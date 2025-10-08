Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kaune turėję leistis lėktuvai netikėtai pakeitė kryptį – teko leistis Rygoje, Vilniuje

2025 m. spalio 8 d. 10:56
Lrytas.lt
Trečiadienio rytas keleiviams, skridusiems iš Prancūzijos ir Italijos į Kauną – baigėsi netikėtumu. Lėktuvai apsukę kelis ratus aplink oro uostą tūpė Vilniuje, Rygoje.
Kaip rodo skrydžių stebėjimo portalo „Flightradar24.com“ duomenys, vienas lėktuvas skridęs iš Paryžiaus Šarlio de Golio oro uosto turėjo leistis Kaune, tačiau jis pakeitė kryptį – nuskrido į Rygą. O „Ryanair“ lėktuvas skrido iš Italijos, Peskaros miesto į Kauną. Tačiau ir jis Kaune nenusileido ir galiausiai buvo nukreiptas į Vilnių.
Kauno oro uosto tinklalapyje skelbiama, kad vėluos skrydžiai ir iš Jungtinės Karalystės, Londono bei Pizos, Italijos.
Kaip naujienų portalui Lrytas komentavo Lietuvos oro uostų komunikacijos vadovė Vitalija Ročė, dėl prastų oro sąlygų – rūko, Kauno oro uoste laikinai negali leistis orlaiviai. Pasak jos, negalėjęs nusileisti Kauno oro uoste dėl prasto matomumo reisas iš Peskaros į Kauną, nukreiptas į Vilniaus oro uostą, taip pat krovininis lėktuvas, turėjęs leisti Kaune – nuskrido į Rygos oro uostą.
