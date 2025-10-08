Klaipėdoje bankrutuoja daugiau nei 100 darbuotojų turėjusi įmonė

Šią savaitę įsiteisėjo tai skelbianti Klaipėdos apygardos teismo nutartis.
„Nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra gyvybinga – duomenų apie vykdomą ūkinę komercinę veiklą, leidžiančią įvykdyti prievoles ateityje, nenustatyta. Todėl bendrovei „Specialistas“ keltina nemokumo byla“, – teigiama nutartyje.
Į teismą rugpjūtį kreipėsi Valstybinė mokesčių inspekcija. Jos pateikti duomenys rodė, kad įmonė „Specialistas“ tuo metu buvo nesumokėjusi beveik 234 tūkst. eurų mokesčių – per 65 tūkst. PVM ir apie 163 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio.
Bendrovė sutiko su prašymu kelti jai bankroto bylą ir savo atsiliepime teigė, jog įsiskolinimai pradėjo kauptis dėl pernai nesėkmingai susiklosčiusių sandorių su užsienio partneriais ir pritrūkus apyvartinių lėšų, o Mokesčių inspekcija netenkino prašymo skolą mokėti dalimis.
Registrų centro duomenimis, pernai „Specialistas“ gavo 3,5 mln. eurų pajamų ir patyrė per 77 tūkst. eurų nuostolį.
2017 metais įsteigtą įmonę netiesiogiai – per verslo konsultacijų bendrovę „Real Job Finder“ – kontroliavo vienas fizinis asmuo, kuris vadovauja dar vienai įdarbinimo paslaugų įmonei, veikiančiai Klaipėdoje.