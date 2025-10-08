Pasirašyta nacionalinė kolektyvinė sutartis: daliai dirbančiųjų didės atlyginimai

Derėtis dėl sutarties su nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Respublikine jungtine profesine sąjunga – Vyriausybė buvo įgaliojusi Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o sutartį su minėtų profesinių sąjungų vadovais pasirašė Premjerė Inga Ruginienė. Nacionalinė kolektyvinė sutartis vieno iš valstybės vadovų pasirašoma pirmą kartą.
„Nacionalinė kolektyvinė sutartis yra veikiančio socialinio dialogo ir gebėjimo susitarti svarbiais, tūkstančiams darbuotojų ir darbdavių aktualiais, klausimais. Lygiavertė partnerystė, solidarumas, dialogas – Vyriausybei ir man asmeniškai svarbūs principai, ir visada tai skatinsime. Džiaugiuosi, kad susitarimo praktinę naudą pajus keli šimtai tūkstančių darbuotojų – tiek per paaugusį pareiginės algos bazinį dydį, tiek kitas socialines garantijas ir įsipareigojimus, ypatingai aktualius profesinių sąjungų nariams“, – sako Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė.
Pirmą kartą – 2019 metų – nacionalinė kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta 2018 m. pabaigoje, o 2023 m. ją imta sudarinėti trejiems metams. Šeštoji nacionalinė kolektyvinė sutartis taip pat galios trejus metus – nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.
„Sutartimi skatinamas socialinis dialogas visais socialinės partnerystės lygmenimis, taip pat ji padidins profesinių sąjungų patrauklumą bei paskatins darbuotojus jungtis į profesines sąjungas. Tai atliepia mūsų Vyriausybės programoje iškeltus tikslus“, – komentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Bazinis dydis
Pareiginės algos bazinio dydžio augimas palies virš 200 tūkst. valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų, teisėjų, karių. Suderėtą bazinį dydį Vyriausybė įsipareigoja teikti Seimui kartu su 2026–2028 metų Biudžeto patvirtinimo įstatymo projektu.
Vyriausybė su socialiniais partneriais taip pat susitarė, kad ateityje, t.y. nuo 2027 m., bazinis dydis bus sutariamas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje atsižvelgiant į metinę infliaciją, minimalios mėnesio algos dydį, viešojo sektoriaus darbo užmokesčio pokyčius. Jeigu dėl to nepavyktų susitarti, Vyriausybė įsipareigoja teikti tvirtinti Seimui savo siūlomą bazinį dydį.
Garantijos profesinių sąjungų nariams
Sutartimi sulygtos papildomos garantijos bus taikomos tik sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams, t.y. apie 70 tūkst. darbuotojų.
Pratęstos šiuo metu galiojančios nuostatos:
o 2 papildomos atostogų dienos saviugdai arba savanorystei (taikoma ne tik biudžetinėse įstaigose, bet ir valstybės ar savivaldybės valdomose įmonėse dirbantiems profesinių sąjungų nariams);
o iki 10 dienų mokymosi atostogų, apmokamų 100 proc. vidutiniu darbuotojo darbo užmokesčiu, iki 20 dienų per metus – apmokama 50 proc. vidutiniu darbo užmokesčiu (taikoma tik biudžetinėse įstaigose dirbantiems profesinių sąjungų nariams);
o iki 5 dienų sveikatai gerinti (taikoma tik biudžetinėse įstaigose dirbantiems profesinių sąjungų nariams).
Šalių teisės ir įsipareigojimai
Tarp sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų įsipareigojimų: ne rečiau kaip vieną kartą per metus viešinti savo narių skaičių bei struktūrą, laikytis bendros pozicijos dėl sutarties, bendradarbiauti su darbo tarybomis, šviesti narius apie teises, pareigas, streso valdymą, informuoti apie pažeidimus Valstybinę darbo inspekciją, atstovauti darbuotojams ginčuose ir kt.
Darbdavys tuo tarpu įsipareigoja naujai pradėjusiems dirbti darbuotojams suteikti informaciją apie visas įstaigoje veikiančias profesines sąjungas ir jų kontaktus; prieš pradėdamas tirti darbo pareigų pažeidimą ar tarnybinį nusižengimą – nedelsdamas apie tai informuoti darbdavio lygmens profesinę sąjungą (nebent darbuotojas, dėl kurio pradėtas tyrimas, to atsisako).
Profesinėms sąjungoms sutartyje įtvirtinta teisė derėtis su darbdaviu dėl profesinės sąjungos nario atleidimo pasekmių, jei jis atleidžiamas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Taip pat profesinės sąjungos turės teisę gauti tokią pačią informaciją kaip darbo tarybos, teikti išvadą apie vadovo veiklą, į kurią turės būti atsižvelgta vertinimo metu, stebėti vadovo konkursus ir pateikti nuomonę apie kandidatus bei dalyvauti darbuotojo veiklos vertinimo pokalbyje.
Nacionalinė kolektyvinė sutartis per 20 dienų bus registruota ir paskelbta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kolektyvinių sutarčių registre.
kolektyvinė sutartis viešasis sektorius atlyginimas
