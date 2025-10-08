Po įsigaliojusių pokyčių – elektros kainų šuoliai: didėjo net dvigubai

Anot energetikos bendrovės, per pirmąsias dienas fiksuoti atvejai, kai elektros kaina per vieną intervalą padidėjo dvigubai.
Bendrovės duomenimis, antradienį ryte elektros kaina siekė 1,42 euro už kilovatvalandę (kWh), o didmeninės elektros kainos vidurkis buvo 1,28 euro, tačiau tą pačią dieną kitų intervalų metu kaina siekė vos 9,3 cento už kWh.
„Elektrum Lietuva“ komercijos vadovo Manto Kavaliausko teigimu, trumpesni intervalai užtikrina didesnį elektros sistemos lankstumą ir leidžia greičiau reaguoti į kainų pokyčius rinkoje, tačiau gyventojams vartojimą priderinti prie tokių trumpų laikotarpių yra sudėtinga, ypač tiems, kurie jį derina prie biržos kainų.
„Kai kainos buvo valandinės, šuoliai buvo labiau prognozuojami. Dabar, intervalui sutrumpėjus iki 15 minučių, net ir aktyviai stebint rinką tampa sunku prisitaikyti.
Šiuo metu rinka dar tik bando adaptuotis prie naujosios tvarkos ir ilgainiui situacija turėtų stabilizuotis, tačiau kol kas didmeninė elektros kainų dinamika yra labai didelė“, – teigia ekspertas.
Pasak jo, dabartinius kainų šuolius lemia prasidėjęs šildymo sezonas, trumpėjantis šviesus paros metas, mažesnė vėjo elektrinių gamyba ir vykstantys elektros jungties su Švedija „NordBalt“ remonto darbai.
Kaip buvo skelbta anksčiau, nuo spalio 1 d. elektros prekyba didmeninėje rinkoje pradėjo veikti nebe valandos, o 15 minučių intervalais.
Toks pokytis vienu metu buvo įgyvendinamas 27 Europos šalyse, kurių elektros perdavimų sistemų ir elektros biržų operatorės dalyvauja kitos paros susiejimo mechanizme.
