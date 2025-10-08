Po žeme užkas dar vieną elektros liniją: naudą pajus ir vienas šalies miestas

Viena šių oro linijų bus keičiame į požeminę kabelių liniją. Projektas mažins vizualinę taršą ir užtikrins elektros energijos tiekimo patikimumą Panevėžio miesto bei rajono gyventojams ir verslams.
„Stiprindami elektros perdavimo sistemos patikimumą taip pat siekiame mažinti oro linijų poveikį aplinkai – urbanizuotose vietovėse ir kultūros paveldo teritorijose jas keičiame požeminėmis kabelių linijomis. Tai leidžia užtikrinti patikimesnį elektros tiekimą, sumažinti priežiūros sąnaudas, taip pat gerokai susiaurinti apsaugos zonas ir pagerinti kraštovaizdžio estetiką. Panevėžyje įgyvendinami darbai – dar vienas žingsnis šio tikslo link“, – sako „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.
„Litgrid“ pasirašė sutartį su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą viešajame pirkime pateikusia UAB „Tetas“ dėl 110 kV oro linijų Panevėžys–Ekranas II ir Panevėžys–Velžys I rekonstravimo, darbo projekto parengimo ir rangos darbų. Sutarties vertė – 6,229 mln. Eur be PVM.
Įgyvendinant projektą viešąjį pirkimą laimėjęs rangovas turės parengti Panevėžio mieste ir rajone esančių elektros linijų rekonstrukcijos darbo projektą ir atnaujinti dar praėjusiame amžiuje pradėtas eksploatuoti elektros perdavimo linijas.
1965 m. pradėta eksploatuoti šiaurinėje ir pietrytinėje Panevėžio dalyje esanti 12 kilometrų ilgio elektros perdavimo oro linija Panevėžys–Velžys I bus pilnai atnaujinama, 7 km atkarpoje pakeičiant visas susidėvėjusias atramas ir laidus nuo Panevėžio transformatorių pastotės iki Ekrano transformatorių pastotės, o nuo Ekrano transformatorių pastotės iki Velžio transformatorių pastotės 5 km oro linijos atkarpa bus pakeista į požeminę kabelių liniją.
Rekonstrukcijos metu bus ženkliai sumažinta esamos linijos apsaugos zona, kuri nustatoma atsižvelgiant į sklypų išdėstymą ir perimetrą, siekiant sumažinti nepatogumus žemių savininkams.
Kita, aplink Panevėžio miestą 1968 m. pastatyta 8 km ilgio elektros perdavimo linija Panevėžys–Ekranas II bus pilnai atnaujinama, pakeičiant visas susidėvėjusias atramas ir laidus. Šios rekonstrukcijos metu bus išlaikoma esamos linijos apsaugos zona.
Statybos darbų pradžia – 2026 m. II ketv., o pabaiga numatoma 2028 m. III ketvirtį.