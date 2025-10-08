Prekių ir paslaugų kainos išaugo: štai, kas brango labiausiai

Kaip skelbia agentūra, daugiausia įtakos kainoms turėjo drabužių, daržovių, avalynės, elektros energijos kainų padidėjimas bei duonos ir grūdų produktų, keleivių vežimo oro transportu, kietojo kuro, atostogų išvykų, trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių kainų sumažėjimas.
Vartojimo prekių kainos padidėjo 0,5 proc., paslaugų kainos sumažėjo 0,1 proc.
Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos išaugo 0,8 proc., rinkos kainos – 0,2 proc.
2025 m. rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, dėl naujų rudens sezono kolekcijų drabužių ir avalynės kainos padidėjo po 7,7 proc. Avalynės taisymo kainos padidėjo 0,8 proc.
Transporto prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,7 proc. Pokytį lėmė keleivių vežimo oro transportu (19,3 proc.), dyzelinių degalų (1 proc.) kainų sumažėjimas bei benzino (0,7 proc.), suskystintų automobilinių dujų (0,2 proc.) kainų padidėjimas.
Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro grupės prekių ir paslaugų kainos pabrango 0,4 proc. Daugiausia padidėjo elektros energijos (3,2 proc.), gaminių ir medžiagų būsto priežiūrai ir remontui (0,9 proc.) kainos, bet sumažėjo kietojo kuro (3,9 proc.) kainos.
Švietimo paslaugos pabrango 2,4 proc. Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos sumažėjo 0,2 proc.
Kaip skelbia agentūra, labiausiai atpigo miltai, alyvuogių aliejus, makaronai, ryžiai, konservuotas pienas, bet pabrango traškučiai, ledai, džiovintos daržovės, padažai ir uždarai, džiovinti vaisiai ir riešutai.
Taip pat kito kai kurių šviežių daržovių ir vaisių kainos: daugiausia padidėjo avokadų, mangų, pomidorų, brokolių, gūžinių salotų, bet sumažėjo melionų, svogūnų, morkų, vynuogių, kriaušių kainos.
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, degalų ir tepalų, tabako gaminių, spirituotų gėrimų, alaus, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų, mėsos ir jos produktų, farmacijos gaminių, šilumos energijos, kavos, arbatos ir kakavos kainų padidėjimas bei elektros energijos, automobilių kainų sumažėjimas.
Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 3,1 proc., paslaugų kainos – 6 proc.
Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos kainos per metus padidėjo 2,6 proc., rinkos kainos – 4,2 proc.