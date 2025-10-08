Seimo prašoma negriauti Gynybos fondo: tabako gaminių draudimas sumažintų pajamas

Asociacija pabrėžia, kad elektroninės cigaretės yra akcizinė prekė, todėl uždraudus vienkartines el. cigaretes nebus surenkamas numatytas akcizo mokestis, iš kurio dalis yra skirta Gynybos fondui finansuoti.
Lietuvos Respublikos Seimas dar 2024 m. patvirtindamas Valstybės gynybos fondo paketą numatė papildomus biudžeto pajamų šaltinius, tarp jų – reikšmingą akcizo padidinimą el. cigarečių skysčiui:
- 2025 m. – 0,63 Eur/ml,
- 2026 m. – 1,56 Eur/ml,
- 2027 m. – 3,95 Eur/ml.
Finansų ministerijos vertinimu, šie sprendimai turėtų užtikrinti Gynybos fondui papildomas pajamas: beveik 142 mln. eurų 2025 m., daugiau nei 157 mln. eurų 2026 m. ir apie 173 mln. eurų 2027 m.
„Siūlymas uždrausti vienkartines elektronines cigaretes tiesiogiai prieštarauja šiam mokesčių ir gynybos politikos tikslui. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti realų akcizo surinkimo poveikį biudžetui“, – teigiama asociacijos laiške Seimo nariams.
Asociacija taip pat primena, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymą ir teisėkūros praktiką Vyriausybė bei Finansų ministerija privalo atlikti biudžeto poveikio vertinimą prieš teikiant tokio pobūdžio įstatymo projektus. Šiuo atveju toks vertinimas nėra pateiktas, todėl kyla rizika, jog valstybė praras dalį planuotų pajamų be išankstinio poveikio analizės.
Be to, aiškinamajame rašte prie projekto pateikiama informacija klaidina visuomenę – jame vienkartinių el. cigarečių draudimas siejamas su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo statistika. Asociacija pažymi, kad legalioje rinkoje prieinamos vienkartinės el. cigaretės yra uždaros talpos, todėl jų neįmanoma papildyti kitomis medžiagomis, įskaitant psichotropines.
Nors aiškinamajame rašte nurodoma, kad panašūs draudimai taikomi Belgijoje, Prancūzijoje ir svarstomi Jungtinėje Karalystėje, Pasaulio banko ir EBPO duomenys rodo, kad absoliutūs draudimai nepašalina paklausos, o ją perkelia į nelegalią rinką.
„Nelegali prekyba reiškia, kad nebus renkamas akcizas, augs kontrabandos mastai, bus sunkiau užtikrinti produktų saugumą ir kokybę, o šešėlinėje rinkoje esantys gaminiai bus lengviau prieinami nepilnamečiams“ – dėstoma laiške.
Apibendrinant, asociacija pabrėžia, kad uždraudus vienkartines elektronines cigaretes:
- reikšmingai sumažėtų surenkamo akcizo apimtys;
- nebūtų įgyvendintas Gynybos fondo finansavimo planas;
- išaugtų nelegali prekyba ir kontrabanda;
- vartotojus lengviau pasiektų nesaugi produkcija.
Asociacija ragina Seimo narius įvertinti įstatymo projekto pasekmes biudžetui, Gynybos fondui ir rinkos saugumui bei nepritarti vienkartinių elektroninių cigarečių draudimui.