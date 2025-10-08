Atskleidė, kiek naujų tiltų statys Vilniuje

„Šiuo metu mes jau dirbame su penkių naujų tiltų projektais“, – trečiadienį žurnalistams teigė V. Benkunskas.
„Mūsų skaičiavimais, pagal pasaulinę praktiką, tiltų mes Vilniaus mieste turime per mažai, ypač pėsčiųjų ir dviračių takų tiltų. (...) Skaičiuojame, kad idealiausiu variantu tikrai galėtų atsirasti Vilniuje 9 tiltai, kurie atlieptų tą tiesioginės jungties funkciją“, – tęsė meras.
Pirmasis, Alberto tiltas, kurio statybos pradėtos rugsėjį, jungs A. Goštauto ir Upės gatves. Taip pat bus statomas Lazdynėlių, Užvingio, Kernavės ir Antakalnio tiltai.
Senieji tiltai bus pritaikomi pėsčiųjų ir dviratininkų eismui.
Šių metų rugsėjį pradėti naujo pėsčiųjų ir dviračių tilto, sujungsiančio A. Goštauto ir Upės gatves, statybos darbai.
Kaip pranešė savivaldybė, tilto statybos darbus atlieka bendrovė „Tilsta“.
Tilto statybas planuojama užbaigti 2026 m. pabaigoje. Iki tol numatomi laikini pėsčiųjų ir dviratininkų eismo pakeitimai. Gyventojai raginami nesileisti į krantinių apačią ir naudotis laikinais apėjimo bei apvažiavimo takais, suformuotais abiejose upės pusėse.
Valdas BenkunskasVilniustiltai
