Žiniasklaida: ES ambasadoriai susitarė dėl plano iki 2028 m. atsisakyti rusiškos naftos ir dujų

Trečiadienį uždarame posėdyje ES ambasadoriai susitarė pateikti įstatymo projektą svarstyti atitinkamiems ministrams, kurie, kaip tikimasi, jį patvirtins spalio 20 d.
Diplomatų teigimu, beveik visos valstybės narės dokumentui pritarė, todėl tikimasi, kad jis bus priimtas be didesnių kliūčių, nepaisant Vengrijos ir Slovakijos kritikos.
Techninis derinimas bus tęsiamas iki spalio 20 d. balsavimo.
Planui patvirtinti reikės „kvalifikuotos daugumos“, t. y. ne mažiau kaip 55 proc. ES šalių paramos.
Po to ES vyriausybių pareigūnai ir Europos Parlamento įstatymų leidėjai derėsis dėl galutinės Rusijos energijos šaltinių atsisakymo plano versijos.
Pažymima, kad pagal šį ES planą bus nutraukta ilgalaikė Europos priklausomybė nuo rusiškos naftos ir dujų, palaipsniui atsisakant rusiškų dujų importo: sudarant naujas sutartis –nuo 2026 m. sausio, vėliau pagal esamas trumpalaikes sutartis – nuo 2026 m. birželio ir pagal ilgalaikes sutartis – nuo 2028 m. sausio.
Vienas iš dar neišspręstų klausimų – išankstinių leidimų eksportuoti suskystintas gamtines dujas (SGD) į Europą įvedimas ir jų kilmės patikrinimas atvykus į Europos uostus, siekiant išvengti rusiškų dujų importo.
Pagal šį ES planą Vengrija ir Slovakija – dvi šalys, kurios vis dar importuoja rusišką naftą, – taip pat bus įpareigotos parengti nacionalinius planus, kaip iki 2028 m. nutraukti šį importą.
Kaip pranešė „Ukrinform“, EP nariai svarsto galimybę paspartinti visišką rusiškų energijos šaltinių atsisakymą.
