Kinijai iškilo grėsmė: JAV atradimas gali smarkiai pakoreguoti pasaulinę rinką

Dėl šio telkinio Amerika gali tapti Kinijos konkurente ir, tikėtina, netgi pasiekti sėkmę.
Leidinyje rašoma, kad JAV yra labai didelis socialinis ir ekonominis regionas, vadinamas Ark-La-Tex, kuris yra pietinių valstijų Arkanso, Luizianos ir Teksaso sankirtoje. Šis regionas dabar tapo naujojo JAV „baltojo aukso“ gamybos centru.
Už naujojo milžiniško baltojo aukso telkinio stovi amerikiečių technologijų bendrovė „Energy Exploration Technologies, Inc.“. Kaip pažymėjo bendrovės generalinis direktorius Tigas Eganas, projektas atliks svarbų vaidmenį užtikrinant atsinaujinančios energijos medžiagų tiekimo grandinę JAV.
Kaip rašo „Mining Weekly“, toks projektas taps antruoju pagal dydį „EnergyX“ projektu šio baltojo aukso telkinio gavyboje.
„Jei dar nesupratote, „Project Lonestar“ gaus „baltąjį auksą“, vadinamą ličiu, iš Ark-La-Tex regiono druskos tirpalų. Bendrovės duomenimis, „Project Lonestar“ tikslinė ličio gamybos apimtis 1 etape bus 5000 tonų per metus, o 2 etape ji padidės iki 25 000 tonų per metus“, – pabrėžė Ecoportal.net.
Tuo pačiu metu T.Eganas pabrėžė:
„Tai ilgas procesas, ir mums dar daug ką reikia padaryti, bet labai svarbu, kad amerikiečių kompanijos iš tiesų sutelktų dėmesį į vidinių išteklių plėtrą, kad sumažintų mūsų priklausomybę nuo išorinių tokių svarbių elementų kaip ličio tiekėjų“.
Tuo tarpu Kinijos ir Azijos tyrimų organizacijoje Kinija dominuoja pasaulinėje ličio rinkoje, ypač rafinavimo ir perdirbimo srityje. Tačiau šalis labai priklauso nuo importo iš Australijos, Čilės ir Argentinos. Todėl didžiulis ličio telkinys JAV gali suteikti šaliai pranašumą geopolitiniu požiūriu.
„Vystantis „Lonestar“ projektui, JAV ateitis atrodo žymiai žalesnė tiek ekonominiu, tiek ekologiniu požiūriu. Nors įtampa tarp JAV ir Kinijos gali didėti, yra vilties dėl sąjungos, nes „Tesla“ pasirašė susitarimą su Kinija dėl pagalbos atsinaujinančios energijos saugojimui nacionalinėje energetikos sistemoje“, – tikisi Ecoportal.net.