2025 m. spalio 9 d. 18:20
Verslininkai įsiutę dėl gatvių remonto – klientų dukart mažiau, su savivaldybe neįmanoma susišnekėti: „Atrodo, kad tyčiojasi“
2025 m. spalio 9 d. 18:20
Lrytas Premium nariams
Beveik vienu metu ėmus remontuoti J.Basanavičiaus, Trakų ir Vokiečių gatves jose įsikūrę verslininkai skundėsi nesulaukiantys savivaldybės pagalbos, o kada baigsis darbai – Dievas težino.
