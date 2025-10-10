„Ignitis grupė“ pareiškė perimanti visą pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje projektą

Užbaigus sandorį, projektą vystanti grupės įmonė „Ignitis renewables“ 49 proc. akcijų įsigis už nominalią 0,5 tūkst. eurų kainą.
„Ignitis renewables“ taip pat perims su projektu susijusius darbus, mokslinių tyrimų duomenis ir intelektinę nuosavybę, kompensuodama 893 tūkst. eurų „Offshore wind farm 1“ valdančios „Ocean Winds“ tiesiogiai patirtas su projektu susijusias išlaidas.
Pasak „Ignitis grupės“, šis pokytis neturės įtakos tolimesniam pirmojo jūros vėjo parko projekto įgyvendinimui.
„Ignitis renewables“ projekto darbus tęsia savarankiškai ir turi visus tam būtinus vadybinius bei finansinius pajėgumus atlikti paruošiamuosius darbus ir būtinas investicijas“, – teigia „Ignitis renewables“ vadovas Frank Oomen.
Vėjo parko „Curonian Nord“ statybos leidimą gauti siekiama 2027 m., iki to laiko grupė turės priimti investicinį sprendimą.
„Ocean Winds“ koncentruoja savo veiklą kitose rinkose ir pasitrauks iš vėjo parko projekto, užbaigus sandorį.
Šį „Offshore wind farm 1“ prašymą dėl akcininkų struktūros pokyčių penktadienio posėdyje patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Pirmojo jūros vėjo parko „Curonian Nord“ rangove „Ignitis grupės“ įmonė su tarptautine partnere „Ocean Winds“ tapo 2023 m.
„Ignitis grupė“ dar kovą metiniame pranešime paskelbė, kad, artėjant sprendimui dėl galutinio investicinio sprendimo 2027 m. (angl. FID), vėjo parko komercinės veiklos pradžios data gali nusikelti keletą metų, įmonei susiduriant su tam tikrais finansiniais iššūkiais bei visoje Europoje stringant žaliojo vandenilio projektams.
Anksčiau skelbta, kad elektros gamybą „Curonian Nord“ vėjo parkas galėtų pradėti 2030 m.
Tarptautinių ekspertų atliktu vertinimu, pirmojo jūros vėjo parko projektą grupė vysto tinkamai, tačiau jūrinės energetikos sektorius susiduria su įvairiomis rizikomis.
Lietuva iš viso planuoja turėti du bendros 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus – visgi šią savaitę pranešta, jog antrojo jūros vėjo parko rangovo konkursas neįvyko, paraišką pateikus vieninteliam dalyviui – kitai „Ignitis grupės“ įmonei.