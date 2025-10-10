Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

„Rimi Lietuva“ vadovų komandoje – pokyčiai

2025 m. spalio 10 d. 13:36
​2025 m. gruodžio 31 d. prekybos centrų valdymo direktorė Irina Miklienė baigs savo darbą įmonėje ir imsis naujų profesinių iššūkių, skelbia „Rimi Lietuva“ išplatintame pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
Irina prie „Rimi Lietuva“ prisijungė 2001 m. ir per daugiau nei du dešimtmečius reikšmingai prisidėjo prie įmonės kūrimo ir veiklos vystymo Lietuvoje bei stiprios ir profesionalios operacijų komandos auginimo.
Nuo 2025 m. lapkričio 1 d. Mečislavs Maculēvičs, šiuo metu einantis „Rimi“ Baltijos šalių Personalo direktoriaus pareigas, užims „Rimi Lietuva“ Pardavimų ir Operacijų direktoriaus pareigas. Mečislavs prie „Rimi“ prisijungė 2018 m. ir turi reikšmingą patirtį žmogiškųjų išteklių bei organizacijos vystymo srityse Baltijos šalių mastu.
„Lapkričio–gruodžio mėnesiais vyks atsakomybių perdavimo laikotarpis, užtikrinant veiklos tęstinumą. Šie pokyčiai yra dalis „Rimi“ strateginio tikslo – standartizuoti struktūras, efektyvinti procesus ir užtikrinti dar spartesnį sprendimų priėmimą visose Baltijos šalyse“, – sako Vaidas Lukoševičius, „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius.
Rimivadovaspokyčiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.