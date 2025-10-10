„Rimi Lietuva“ vadovų komandoje – pokyčiai

Irina prie „Rimi Lietuva“ prisijungė 2001 m. ir per daugiau nei du dešimtmečius reikšmingai prisidėjo prie įmonės kūrimo ir veiklos vystymo Lietuvoje bei stiprios ir profesionalios operacijų komandos auginimo.
Nuo 2025 m. lapkričio 1 d. Mečislavs Maculēvičs, šiuo metu einantis „Rimi“ Baltijos šalių Personalo direktoriaus pareigas, užims „Rimi Lietuva“ Pardavimų ir Operacijų direktoriaus pareigas. Mečislavs prie „Rimi“ prisijungė 2018 m. ir turi reikšmingą patirtį žmogiškųjų išteklių bei organizacijos vystymo srityse Baltijos šalių mastu.
„Lapkričio–gruodžio mėnesiais vyks atsakomybių perdavimo laikotarpis, užtikrinant veiklos tęstinumą. Šie pokyčiai yra dalis „Rimi“ strateginio tikslo – standartizuoti struktūras, efektyvinti procesus ir užtikrinti dar spartesnį sprendimų priėmimą visose Baltijos šalyse“, – sako Vaidas Lukoševičius, „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius.