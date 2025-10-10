„Vilniaus prekybos“ įmonių grupė pranešė apie reikšmingus pokyčius

Struktūros išgryninimas plėtrai užsienio rinkose
Šiuo metu UAB „Vilniaus prekyba“ per antrinę įmonę „Maxima grupė“ valdo parduotuvių tinklus Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Bulgarijoje, o per antrinę įmonę „Euroapotheca“ – vaistinių tinklus Baltijos šalyse ir Švedijoje.
Įgyvendinant pokyčius planuojama, jog naujai įkurtai Nyderlandų bendrovei PARETAS B.V. bus perleistos įmonės, valdančios parduotuvių tinklus „Stokrotka“ Lenkijoje ir „T Market“ Bulgarijoje, bei 50 proc. vaistinių tinklo „Kronans“ Švedijoje valdančios įmonės akcijų.
Tokiu būdu bus suformuota nauja grupės įmonių struktūra, o PARETAS B.V. orientuosis būtent į už Baltijos regiono turimų verslų plėtojimą bei potencialią plėtrą naujose rinkose.
„Šiuo pokyčiu siekiame suformuoti naują, savarankišką organizaciją grupėje, kuri išskirtinai fokusuotųsi į verslus už Baltijos regiono. Mūsų verslų branda bei prioritetai Baltijos regione ir kitose valstybėse išties skiriasi.
Baltijos šalys yra mūsų stiprybė, čia turime brandžius, tarp lyderių savo rinkose esančius verslus. Todėl pagrindiniais veiklos prioritetais čia yra išsaugojimas ir puoselėjimas to, kas sukurta. Šiose rinkose toliau vykdysime nuosaikią organinę plėtrą, taip pat investuojame į parduotuvių atnaujinimą, naujus logistikos centrus, IT sistemas.
Tuo tarpu rinkas už Baltijos regiono vertiname kaip esminio tolesnio augimo potencialą. Ten norime aktyviau investuoti, taip pat įžvelgiame strateginės plėtros bei partnerysčių galimybes.
Todėl norime turėti tiek organizacine, tiek finansine prasme atskirą struktūrą bei būtent tose rinkose esančių investicijų valdymui skirtą komandą, kuri visą savo dėmesį skirtų vien tik tam.
Nyderlandai, kaip tokios naujosios organizacijos buveinė, pasirinkti dėsningai – ši jurisdikcija mums puikiai pažįstama, čia jau daugiau kaip dešimtmetį veikia su UAB „Vilniaus prekyba“ susijusios įmonės, įskaitant ir grupės galutinę kontroliuojančią bendrovę Metodika B.V.“ – teigia Paulius Mencas, UAB „Vilniaus prekyba“ direktorius.
Numatoma, jog pilnai įgyvendinus planuojamus pokyčius dabartinė „Vilniaus prekybos“ įmonių grupė bus padalinta į dvi struktūriškai atskiras ir savarankiškas dalis: Baltijos regione veikiančių įmonių grupę, kurią valdys UAB „Vilniaus prekyba“, ir kitose šalyse veikiančių verslų grupę, kurią valdys PARETAS B.V.
Abiejų įmonių – UAB „Vilniaus prekyba“ ir PARETAS B.V. – kontroliuojančia bendrove bus Metodika B.V., kurios galutinis naudos gavėjas yra Nerius Numa. Planuojama, jog visas struktūros pertvarkos procesas bus baigtas 2027 m. pirmoje pusėje.