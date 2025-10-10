Gali atsirasti daugiau bankų? Finansų viceministras Austrijos bankininkus vilioja į Lietuvą

„Bankų sektorius Lietuvoje yra stabilus ir labai pelningas, o kredito paklausa didelė. Mūsų politikos prioritetas yra pritraukti naujų žaidėjų į bankų sektorių, padidinti konkurenciją ir taip užtikrinti geriausias sąlygas galutiniam vartotojui“, – pranešime spaudai cituojamas viceministras J. Kizenevičius.
Pasak viceministro, finansinių paslaugų sektorius galėtų būti dar viena sritis glaudesniam abiejų šalių bendradarbiavimui.
„Lietuvoje yra daug kvalifikuotų informacinių technologijų specialistų, o Austrijos bankai galėtų pasinaudoti šiuo privalumu ir įkurti savo paslaugų centrus Lietuvoje. Austrijos ir Lietuvos ekonominiai ryšiai yra dar viena priežastis, kodėl šios šalies bankai galėtų plėstis į Lietuvą“, – rašoma pranešime.
Pasak Finansų ministerijos, pastaraisiais metais abipusė šalių prekyba nuolat augo, o 2025 m. pirmąjį pusmetį tiek importas, tiek eksportas išaugo daugiau nei 10 proc. Austrijos paslaugų importas į Lietuvą per pastaruosius metus išaugo daugiau nei 12 proc.
Argumentuojama, kad didėjant Austrijos įmonių skaičiui Lietuvoje, auga ir jų poreikiams pritaikytų finansinių paslaugų paklausa. Austrijos finansinių paslaugų teikėjai gali pasinaudoti šia tendencija siūlydami specializuotus finansinius produktus ir paslaugas. Austrijos bankų buvimas Lietuvoje dar labiau sustiprintų abipusę ekonominę partnerystę.
J.Kizenevičius susitikimo su Austrijos finansų ministru metu aptarė ir naują, šiais metais pristatyta Europos Sąjungos (ES) iniciatyva – Taupymo ir investicijų sąjunga (angl. – SIU), kurios tikslas apjungti taupymo ir investicijų poreikius, suteikiant daugiau pasirinkimo privataus kapitalo turėtojams, o įmonėms – paprasčiau pritraukti investicijų ir vykdyti plėtrą.
Pasak viceministro, Taupymo ir investicijų sąjunga turi atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant efektyvų privačių lėšų srautą ir būti svarbiu gynybos finansavimo strategijos ramsčiu, o privataus kapitalo pritraukimas išlieka būtinas siekiant sustiprinti ES gynybos pramonės bazę ir skatinti inovacijas.