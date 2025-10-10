Lrytas Premium prenumerata tik
Iškils pirmasis toks centras Lietuvoje – projekto vertė sieks 130 mln. eurų, teiks daugiau nei 80 paslaugų

2025 m. spalio 10 d. 13:08
Lietuvos konsorciumas laimėjo 65 mln. eurų kofinansavimą naujam dirbtinio intelekto (DI) technologijų vystymui ir taikymui skirtam centrui – „LitAI“. Tai bus vienintelė tokio masto DI gamykla Baltijos šalyse, kurios bendra projekto vertė sieks 130 mln. eurų. 50 proc. kofinansavimą projektui suteiks „EuroHPC Joint Undertaking“ (EuroHPC JU) iš ES fondų, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN).
„Tai – strateginis žingsnis Lietuvos skaitmeninės pažangos link. Šis laimėjimas patvirtina, kad Lietuva turi tiek kompetencijų, tiek potencialo tapti svarbia Europos dirbtinio intelekto ir didelio našumo kompiuterijos ekosistemos dalimi. „LitAI“ gamykla padės ne tik stiprinti mūsų mokslo ir inovacijų pajėgumus, bet ir tiesiogiai prisidės prie ekonomikos augimo bei pažangių technologijų plėtros visoje šalyje“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
EIMIN bus atsakinga už DI gamyklos strateginį vystymąsi ir konkurencingumą.
„LitAI stiprins Lietuvos technologinę nepriklausomybę ir nacionalinį saugumą – mūsų duomenys ir DI sprendimai bus kuriami ir apdorojami Lietuvoje. Tai projektas, kuris ne tik gali sugeneruoti iki 360 mln. eurų ekonominės grąžos, bet ir leis valstybei veikti efektyviau, greičiau bei saugiau“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas.
„LitAI“ tikslas – transformuoti Lietuvos didelio našumo kompiuterijos (HPC) pajėgumus, kuriant nepriklausomą, DI optimizuotą infrastruktūrą, galinčią patenkinti tiek nacionalinius, tiek Europos strateginius poreikius. Projektui vadovaus Vilniaus universitetas, o įranga bus talpinama Lietuvos radijo ir televizijos centro VDC3 duomenų centro patalpose Vilniuje.
„LitAI“ gamykla teiks daugiau nei 80 paslaugų – nuo didelio našumo kompiuterijos išteklių ir duomenų saugojimo iki akceleratorių prieigos bei inovacijų skatinimo visoje Lietuvoje, įtraukiant ir regionus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas strateginėms sritims, tokioms kaip kibernetinis saugumas, žalioji energetika, išmanioji pramonė ir skaitmeninė sveikata.
Lietuvos konsorciumą sudaro Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Valstybės duomenų agentūra, Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, Inovacijų agentūra bei kiti partneriai.
