Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Sutriko „Swedbank“ veikla: bankas nežino dėl ko kilo trikdžiai

2025 m. spalio 10 d. 14:13
Vygantas Tuzas
Penktadienį sutriko „Swedbank“ veikla – klientai negalėjo atlikti momentinių mokėjimų. Apie tai bankas paskelbė savo internetinėje svetainėje, ragindamas atlikti paprastus pervedimus. Tiesa, „Swedbank“ atstovas Gytis Vercinskas Eltai patvirtino, kad problema jau yra išspręsta.
Daugiau nuotraukų (3)
„Problema sutvarkyta. Turiu 99 proc. patvirtinimą, kad dabar jau viskas turėtų veikti“, – penktadienį po pietų sakė G. Vercinskas.
Tiesa, anot jo, nors trikdžiai ištaisyti, „Swedbank“ informacinių technologijų specialistai nenustatė, dėl ko sutrikimai kilo.
„Šios informacijos neturime“, – sakė G. Vercinskas.
„Swedbank“ veiklos sutrikimai pastebėti maždaug vidurdienį.
„Šiuo metu sutrikęs gaunamų momentinių mokėjimų įskaitymas. Paprastų pervedimų įskaitymas veikia kaip įprastai. Atsiprašome už nepatogumus“, – skelbta „Swedbank“ tinklalapyje.
Bankas, kaip alternatyvą momentiniams mokėjimams, rekomendavo daryti paprastus pavedimus, kurie veikė kaip įprastai.
bankasveiklasutriko

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.