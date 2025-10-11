Detektyvas dėl įtartinų nuomos skelbimų tęsiasi, stebisi ir rinkos senbuvis: „Esu įsitikinęs, kad paslėpta daugiau. Čia jau kriminalas“
2025 m. spalio 11 d. 18:59
Dar rugpjūčio pabaigoje interneto platybėse užvirė diskusijos dėl keistų apgyvendinimo skelbimų, pastebėtų Klaipėdoje. Panašu, kad istorija tęsiasi toliau, o viena gyventojų, tikėtina, pamatė ir patį skelbimų autorių. Šis, prabangiu automobiliu privažiavęs prie vienos autobusų stotelės, paliko dar kelis įtartinus skelbimus.