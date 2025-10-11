Naujas prekybos karo etapas: D. Trumpas smogė Kinijai 100 proc. muitais

Be to, bus įvesta visos kritinės programinės įrangos eksporto į Kiniją kontrolė, rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Savo sprendimą jis argumentavo Kinijos pareiškimu, kad Pekinas nuo lapkričio 1 d. taikys eksporto kontrolę retųjų žemių elementams ir kitoms medžiagoms.
D. Trumpas Kinijos elgesį pavadino „labai agresyviu“ ir „beprecedenčiu“. Prieš tai jis, paminėdamas Kinijos retųjų žemių eksporto kontrolę, apkaltino Kiniją „priešiškomis“ prekybos praktikomis ir pareiškė nematąs pagrindo planuojamam susitikimui su Kinijos vadovu Xi Jinpingu po dviejų savaičių APEC viršūnių susitikimo Pietų Korėjoje kuluaruose.
„Atrodo, kad tam nėra pagrindo“, – teigė D. Trumpas. Dėl atsinaujinusios įtampos tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų Niujorko biržoje smuko akcijų kursai.
Retieji žemės elementai yra viena pagrindinių temų prekybos konflikte tarp Pekino ir Vašingtono. Kinijos prekybos ministerija ketvirtadienį pareiškė, kad nuo šiol bus griežčiau kontroliuojamas su retųjų žemių elementais susijusių technologijų eksportas. Kinija tai argumentuoja grėsme nacionaliniam saugumui, nes retieji žemės elementai gali būti naudojami karinėms prekėms.
Retųjų žemių elementai naudojami įvairiose technologijose – nuo vėjo turbinų iki elektromobilių baterijų. Kinija yra svarbi šių medžiagų gamintoja ir rinkos lyderė jų perdirbimo srityje.