Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Naujas prekybos karo etapas: D. Trumpas smogė Kinijai 100 proc. muitais

2025 m. spalio 11 d. 08:44
Po kelių savaičių santykinės ramybės vėl paaštrėjo prekybos ginčas tarp JAV ir Kinijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė nuo lapkričio 1 d. įvesiantis papildomus 100 proc. muitus visam importui iš Kinijos.
Daugiau nuotraukų (9)
Be to, bus įvesta visos kritinės programinės įrangos eksporto į Kiniją kontrolė, rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Savo sprendimą jis argumentavo Kinijos pareiškimu, kad Pekinas nuo lapkričio 1 d. taikys eksporto kontrolę retųjų žemių elementams ir kitoms medžiagoms.
D. Trumpas Kinijos elgesį pavadino „labai agresyviu“ ir „beprecedenčiu“. Prieš tai jis, paminėdamas Kinijos retųjų žemių eksporto kontrolę, apkaltino Kiniją „priešiškomis“ prekybos praktikomis ir pareiškė nematąs pagrindo planuojamam susitikimui su Kinijos vadovu Xi Jinpingu po dviejų savaičių APEC viršūnių susitikimo Pietų Korėjoje kuluaruose.
„Atrodo, kad tam nėra pagrindo“, – teigė D. Trumpas. Dėl atsinaujinusios įtampos tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų Niujorko biržoje smuko akcijų kursai.
Retieji žemės elementai yra viena pagrindinių temų prekybos konflikte tarp Pekino ir Vašingtono. Kinijos prekybos ministerija ketvirtadienį pareiškė, kad nuo šiol bus griežčiau kontroliuojamas su retųjų žemių elementais susijusių technologijų eksportas. Kinija tai argumentuoja grėsme nacionaliniam saugumui, nes retieji žemės elementai gali būti naudojami karinėms prekėms.
Retųjų žemių elementai naudojami įvairiose technologijose – nuo vėjo turbinų iki elektromobilių baterijų. Kinija yra svarbi šių medžiagų gamintoja ir rinkos lyderė jų perdirbimo srityje.
KinijaJAVMuitas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.