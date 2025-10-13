Kartu kelyje į pergalę: lenktynininkas Karolis Raišys ir futbolininkas Eligijus Jankauskas

OWEXX reklamos kampanijoje „Kartu kelyje į pergalę“ siekiama padėkoti sportininkams ir jų komandoms – ne tik už pergales, bet ir už šią nematomą sporto pusę, už kelią, vedantį į jas. Šįkart apie savo sporto kelią, kasdienį darbą ir pergales pasakoja FA „Šiauliai“ futbolininkas Eligijus Jankauskas ir lenktynininkas Karolis Raišys.
Lenktynininkas Karolis Raišys: autosporte reikalingas gebėjimas prisitaikyti prie visiškai nenumatytų dalykų
„Vienas iš didžiausių mano autosporto pasiekimų – pasiruošimas 2025 metų Dakaro raliui. Labai ryškiai prisimenu, kad darėme, rodos, neįmanomą dalyką – per tokį trumpą laiką paruošėme automobilį lenktynėms. Niekas nesitikėjo – net aš pats – kad pavyks. Įprastai metus ar daugiau trunkantis pasiruošimas buvo įgyvendintas per šešias savaites, labai netikėtai, su labai netikėtomis pažintimis ir pagalba iš šono.“ – apie vieną įspūdingiausių įvykių savo karjeroje pasakoja Karolis Raišys, daugkartinis Lietuvos ralio čempionas, daugkartinis „Rallye Monte Carlo Historique“ nugalėtojas, Dakaro ralio kategorijos „Dakar Classic“ trečios vietos laimėtojas.
Kad pavyko įgyvendinti tai, kas rodės neįmanoma, liudija ir K. Raišio pasakojimas apie tai, kokie sudėtingi gali būti pasiruošimo varžyboms užkulisiai. „Sunki autosporto pusė dažnai lieka nematoma – tai pasiruošimas raliams. Tai – brangus sportas, finansinė jo dalis – sudėtinga, reikalingas didelis pasiruošimas, partnerių suradimas, nes vienam būtų neįmanoma.“
Šiuo metu 2026 metų Dakaro raliui besiruošiantis lenktynininkas teigia, kad nors ši autosporto pusė – sudėtinga, tuo pačiu ji teikia ir malonumą. O sunkiausia vis dėlto – rasti balansą. Balansą greityje, technikoje, savyje ir savo psichologijoje, savo fiziniuose gebėjimuose. Idealiomis sąlygomis ruošiantis varžyboms derėtų laikytis tinkamo režimo, gerai išsimiegoti, sportuoti, tačiau, pasakoja K. Raišys, teorija nuo praktikos autosporto atveju labai skiriasi: „Realybėje viskas baigiasi tuo, kad būna savaitėmis nemiegotos naktys. <...> Pasiruošimas varžyboms yra labai dinamiškas, reikia gebėti prisitaikyti prie visiškai nenumatytų dalykų ir „išspausti“ viską, kas geriausia pagal turimas sąlygas.“
K. Raišys automobilių sporte – nuo pat vaikystės. Lenktynininkas teigia, kad tai buvo svajonė nuo tų laikų, kurių jau net nebepamena. Žaislinius automobilių modelius pakeitus tikriems, K. Raišys pasakoja, kad autosporte labiausiai įkvepia jungtis tarp automobilio ir žmogaus, to besąlygiško vientisumo, išbandant savo gebėjimus ir ribas ypatingai sudėtingomis sąlygomis, dideliais greičiais. Įkvepia ir rezultatų siekimas, išlipimas iš savo komforto zonos ir tokių gebėjimų savyje suradimas, kokių normaliomis sąlygomis greičiausiai nežinotų turįs. „O ralis yra žavingas tuo, kad jis vyksta įvairiomis oro sąlygomis, ant įvairių dangų ir įvairiose pasaulio vietose <...>. Ralis vyksta ir ant ledo, ir ant sniego, ir ant žvyro ar asfalto; ir kalnuose, ir lygumose, žiemą ir vasarą.“ – pasakoja K. Raišys.
Lenktynės – tai gyvenimas dabarties, lenktynių momentu, mėgavimasis akimirka. Žinoma, teigia lenktynininkas, gera ir šilta, kai žmonės palaiko. „Malonu, kai žmonės po to [lenktynių – aut. past.] prieina, sveikina. Jauti, kad kažkam rūpi, labai malonu ir palaikymo žinutės. <...> O per lenktynes – gyvenimas tuo momentu, tomis lenktynėmis.“
Futbolininkas Eligijus Jankauskas: apie nuo vaikystės spardomą futbolo kamuolį, kylančius iššūkius bei kas įkvepia profesionalaus futbolininko kelyje
Lietuvos čempionas, Lietuvos nacionalinės vyrų futbolo rinktinės narys Eligijus Jankauskas, atstovaujantis FA „Šiauliai“, būtent Šiauliuose ir pradėjo savo profesionalaus futbolininko karjerą. Kaip pasakoja sportininkas, futbolas jo gyvenime atsirado dar vaikystėje: „Futbolas mano gyvenime atsirado netikėtai. Nuo mažų dienų buvau labai energingas vaikas, tad mama, pamačiusi, kad visai netoli mūsų namų vyksta futbolo treniruotės, į jas nuvedė su tikslu, kad būčiau užimtas ir visą tą energiją išnaudočiau būtent jose. Nuo pat vaikystės daugiau jokios kitos sporto šakos nebebandžiau, nes futbolas buvo tai, kas man labai patiko. Labai gerai pamenu, kad ir namuose nelabai pavykdavo išsiskirti su futbolo kamuoliu, o tėvai labai pykdavo, kad jį spardydavau namie (šypsosi)“. Ir iki šiol, pasakoja sportininkas, futbolas yra tai, kas jam patinka, džiugina ir „veža“.
Kasdien vykstančios treniruotės, tinkamas režimas atsigavimui po jų ir laikas su komandos draugais – tai sportininko kasdienybė, kuri, pasak futbolininko, jam patinka. „Treniruotės kiekvieną dieną vyksta tokiu pačiu laiku <...> prieš jas visada renkamės valandą anksčiau, kad komandos nariai pabendrautų tarpusavyje ir pasiruoštų treniruotei. <...> Po pačios treniruotės vyksta atsistatymo procedūros.“ Sportininkas pasakoja, kad buvimas rūbinėje, visi juokai ir išdaigos su komandos draugais bei kelionės yra tai, kas įkvepia ir džiugina profesionalaus futbolininko kelyje. Žinoma, į priekį veda ir pergalės, kurios, kaip teigia E. Jankauskas, yra tarsi dopaminas, kurio norisi vis daugiau ir daugiau, tad su kiekviena pergale ateina noras siekti naujų.
Paklaustas, kas šioje sporto šakoje yra sunkiausia, futbolininkas sako, kad traumos, nuo kurių, deja, nei vienas nėra apsaugotas. „Sunkumų yra visur, – teigia E. Jankauskas. – taip pat turime ir konkurenciją, kurią kiekvienas turi įveikti <...>. Taip pat jaučiame spaudimą, kurį gauname iš aplinkos dėl pasiektų rezultatų, tad futbolininkas visada turi būti pasiruošęs ir stengtis tapti geresniu kiekvieną dieną.“
Tai – sporto užkulisiai, kurių žiūrovas nemato. Dalyvavimas rungtynėse su temperatūra, keliomis valandomis miego, kenčiamu skausmu – sportininkas pasakoja, kad futbolininkai už aikštės ribų išgyvena daug įvairių dalykų. Žaidėjas pamena visai neseniai susiklosčiusią situaciją, kai pusė komandos žaidėjų visą savaitę sirgo virusu, treniruotėse dalyvaudavo tik 9–10 žmonių, tačiau, nepaisant viso to, visi žaidėjai savyje rado jėgų ir, tik dieną prieš rungtynes pasveikę, atvyko į rungtynes ir jose nugalėjo.
„Futbolas visada buvo ir yra žaidžiamas dėl žiūrovų, kurie ateina palaikyti savo mėgstamos komandos. Mes, kaip tos komandos futbolininkai, norime jiems suteikti geras emocijas ir įsimintiną patirtį. Be to, kai ginu savo miesto garbę, visada yra noras dvigubai labiau atsidėkoti tiems žiūrovams, kurie aukoja savo laiką ir ateina mus palaikyti. Tai labai svarbūs žmonės, kurie tiek mane, tiek komandą visada veda į priekį.“ – apie palaikymo svarbą sporte kalba E. Jankauskas.
OWEXX reklamos kampanija „Kartu kelyje į pergalę“ – padėka ir palaikymas Lietuvos sportininkams
OWEXX reklamos kampanija „Kartu kelyje į pergalę“ yra skirta padėkoti Lietuvos sportininkams ir jų komandoms už sunkų darbą, pergales ir Lietuvos vardo pasaulyje garsinimą. Kampanija taip pat siekiama paskatinti palaikyti ir remti šalies sportininkus, papasakoti jų istorijas, sporto užkulisius bei populiarinti nepelnytai mažiau dėmesio susilaukiančias sporto šakas.
Reklamos kampanijos veidais tapo įvairių sporto šakų sportininkai – vyrų futbolo ir krepšinio, moterų krepšinio, regbio, golfo ir ralio atstovai. Sportininkų valia ir ryžtas, pastangos siekiant geriausių rezultatų – tai dalykai, verti padėkos ir pasididžiavimo.
