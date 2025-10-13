Lrytas Premium prenumerata tik
VerslasRinkos pulsas

Nekasdienis muitininkų radinys: nelegaliame sandėlyje – 8 tonos alkoholio ir 63 televizoriai

2025 m. spalio 13 d. 12:55
Gytis Pankūnas
Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai Vilniaus rajone aptiko nelegalų sandėlį, kuriame rado 8 tonas alkoholinių gėrimų ir televizorių.
Spalio 2 d. popietę, tikrindami informaciją apie galimą nelegalių prekių sandėliavimo vietą, MKT pareigūnai patikrino patalpas, esančias Vilniaus rajono Mickūnų seniūnijoje.
Informacija pasitvirtino – aptiktas nelegalių prekių sandėlis, kuriame buvo daugiau nei 8 tonos įvairių alkoholinių gėrimų: degtinės, viskio, kalvadoso, likerio, konjako, vyno ir panašiai. Šie gėrimai nebuvo pažymėti nustatyto pavyzdžio lietuviškomis banderolėmis. Taip pat rasta 63 vienetai televizorių „Philips“.
Rastų prekių vertė viršija 100 tūkst. eurų.
Vietoje sulaikytas Vilniaus rajono gyventojas. Jis įtariamas neteisėtu disponavimu akcizinėmis prekėmis. Šis vyras jau buvo žinomas muitinės pareigūnams dėl panašių pažeidimų praeityje.
Įtariamajam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
