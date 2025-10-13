Pirmasis Baltijos šalyse: Lietuvos paštas atnaujina siuntų į JAV siuntimą

Lietuvos paštas tapo pirmuoju Baltijos šalių pašto operatoriumi, atnaujinusiu šią paslaugą verslo klientams. Bendrovės partneriu gabenant siuntas į JAV yra šios šalies pašto operatorius USPS.
„Džiaugiamės galėdami verslui vėl pasiūlyti siuntų siuntimą į JAV per Lietuvos paštą – ši šalis yra viena populiariausių krypčių mūsų verslo klientams. Siekiame būti patikimu partneriu, padedančiu Lietuvos verslams augti ir stiprinti ryšius su užsienio rinkomis“, – sako Ruslanas Prokofjevas, Lietuvos pašto Verslo ir technologijų plėtros padalinio vadovas.
Verslo klientams, norint pradėti siųsti siuntas į JAV, reikės pasirašyti sutarties priedą dėl muito mokėjimo tvarkos. LP EXPRESS savitarnoje taip pat būtina patvirtinti sutikimą dėl muito bei administravimo mokesčių apmokėjimo.
Siunčiant siuntas į JAV taip pat bus privaloma nurodyti prekės identifikavimo (HS) kodą ir nurodyti prekės kilmės šalį.
Siuntoms, siunčiamoms į JAV, bus taikomas administravimo mokestis. Šis mokestis reikalingas siekiant padengti papildomas logistikos ir duomenų apdorojimo sąnaudas, susijusias su JAV muitinės ir saugumo reikalavimų vykdymu.
Šiuo metu privatiems klientams į JAV galima siųsti tik dokumentus iš pašto skyrių, pasirinkus paslaugą „Be sekimo“. Lietuvos paštas aktyviai dirba su partneriais ir tikisi pilnai atnaujinti siuntų siuntimo į JAV paslaugą privatiems klientams iki šių metų pabaigos.
