Po perskaičiavimo – net 40 kartų didesnė kaina: STT nustatė galimas korupcijos rizikas ESO prijungiant vartotojus prie tinklo

Pasak STT, būtini pokyčiai užtikrinant prijungimo prie tinklo paslaugų teikimo skaidrumą ir vienodas sąlygas klientams.
Skelbiama, jog 2021–2023 m. ESO 164,4 tūkst. klientų suteikė prijungimo prie tinklo paslaugas. Iš jų, 17,9 tūkst. (11 proc.) paslaugų preliminari įmoka buvo perskaičiuota. Daugiau kaip 3,5 tūkst. klientų kaina didėjo daugiau nei 10 proc., o kai kuriais atvejais, ESO perskaičiavus prijungimo paslaugų kainą, ji padidėdavo ar sumažėdavo drastiškai iki keliasdešimt kartų.
Pavyzdžiui, kaip nurodo STT, vienam ESO vartotojui teikiant naujo vartotojo prijungimo prie tinklų paslaugą buvo apskaičiuota preliminari kaina 69,3 eurų, o po perskaičiavimo ji padidėjo daugiau nei 40 kartų (pateikta apmokėti galutinė sąskaita – 4,62 tūkst. eurų).
Atlikus korupcijos rizikos analizę, analizuojamu laikotarpiu nustatyta, kad ESO viešai skelbiama techninė informacija yra ribota, o prijungimo paslaugų preliminarių kainų skaičiuoklė nepritaikoma visiems vartotojams – tai riboja galimybes klientams gauti kuo tikslesnę informaciją.
STT teigimu, vienu iš rizikos veiksnių laikomos ir operatoriaus praktikoje taikomos nevienodos prijungimo prie tinklų sąlygos, kurios gali lemti perteklinius techninius reikalavimus ir nepagrįstas prijungimo paslaugų kainas klientams. Taip pat nustatyta, kad ESO ne visais atvejais tinkamai užtikrino privačių interesų deklaravimo kontrolę, kai keli operatoriaus darbuotojai turėjo privatų interesą su jo rangovais.
Anot tarnybos, laisvų galių elektros tinkle rezervavimo sistema gali sudaryti sąlygas piktnaudžiavimui – pavyzdžiui, rezervuoti objektyviai nereikalingą kiekį elektros, o tai gali apriboti tinklų prieinamumą kitiems klientams.
Taip pat nuorodoma, kad ydingas prijungimo kainų (pagal faktines sąnaudas) nustatymas ir perskaičiavimas gali lemti kainos pasikeitimą klientui ir kelti neskaidrių susitarimų riziką.
STT taip pat nustatė atvejų, kai klientas su ESO suderina prijungimo paslaugos kainą, sudaro sutartį ir sumoka įmoką, tačiau jau atlikus prijungimo darbus, sužino, kad kaina buvo padidinta, nes operatoriaus rangovo atlikti darbai kainavo brangiau. Taip pat nustatyti ir atvirkštiniai variantai – po perskaičiavimo ESO kaina sumažinama, kai rangovas darbus atlieka pigiau.
Siekiant mažinti korupcijos rizikas, STT pateikė Energetikos ministerijai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) ir ESO rekomendacijas plėsti fiksuotų įkainių taikymą, tobulinti prijungimo techninių sąlygų, galios rezervavimo ir prijungimo paslaugų kainodaros mechanizmus bei stiprinti ESO darbuotojų nešališkumo bei privačių interesų paslaugų teikimo srityje kontrolę ir priežiūrą.
STT pažymi, kad viešojo sektoriaus subjektai, kuriems analizėje pateiktos rekomendacijos, per 3 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į tarnybos pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
ESO: analizė aktuali ir svarbi
STT išvadas pakomentavo ir ESO.
„ESO veikloje pažeidimų nenustatyta. Atliekant analizę buvo išnagrinėtos daugiau nei pusantro šimto tūkstančių techninių sąlygų, kurios klientams buvo išduotos 2021–2023 metais. Specialistai tarpusavyje diskutavo, pateikė vertinimus, kuriuose nurodyta, kokie pakeitimai galėtų būti padaryti tobulinant teisinę bazę ir reguliacinį mechanizmą. Tokie pasiūlymai prisideda prie reguliuojamo energetikos sektoriaus veiklos tobulinimo. Inicijuosime procesą, kad teisinė bazė būtų peržiūrėta, o labiausiai klientų interesus atitinkantys pasiūlymai – priimti“, – sako ESO atstovė Rasa Juodkienė.
Taip pat pridurta, kad STT domėjosi ir analizavo skirtingų VERT patvirtintų kainodarų sudarymą ir jų taikymą, prie tinklo prijungiant vartojimo ar gamybos įrenginius, plečiant ar rekonstruojant tinklą ir jo elementus.
„ESO veikla ir kainodara vykdoma laikantis visų galiojančių teisės aktų. STT išvados yra vertingos – jos prisidės prie reguliacinės aplinkos tobulinimo, stiprinant aiškumą ir skaidrumą prijungimo procese, kuris svarbus klientams“, – teigia R.Juodkienė.
Anot R.Juodkienės, ESO aktyviai bendradarbiavo su STT ir pateikė visą reikalingą informaciją, atsakė į užduotus klausimus, taip pat pasidalijo ekspertinėmis įžvalgomis apie energetikos sektoriaus veiklos specifiką.
„Vertiname STT išvadas kaip svarbų indėlį – jos padės tobulinti teisinį reguliavimą ir prisidės prie dar didesnio aiškumo bei skaidrumo prijungimo srityje. ESO veiklą vykdo griežtai laikydamasi galiojančių teisės aktų, o vidinės kontrolės priemonės užtikrina procesų skaidrumą ir atskaitomybę“, – komentavo ESO atstovė.
ESO pažymi, kad reguliacinė aplinka energetikos sektoriuje nuolat tobulinama – per pastaruosius metus įgyvendinti reikšmingi pokyčiai, kurie, operatoriaus teigimu, klientams užtikrina daugiau aiškumo ir paprastumo. Supaprastinta saulės elektrinių įrengimo tvarka, įtvirtinta nekintanti prijungimo kaina, sugriežtintos kainos perskaičiavimo taisyklės. Taip pat palengvintas prijungimo procesas iki 100 kW galios įrenginiams ir nustatyta galimybė grąžinti mokestį už prijungimo sąlygas.
