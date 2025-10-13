Premjerė: regiono lygiu derėsimės su EK, kad nacionaliniai biudžetai nevaržytų gynybos poreikių

„Mums turbūt reikės su Europos Komisija kalbėti – išlaidos gynybai auga ir, matyt, reikės derėtis, kad biudžetas mūsų nevaržytų daugiau investuoti į gynybą“, – žurnalistams pirmadienį sakė premjerė.
„Praeitą savaitę apie tai kalbėjau su Estijos premjeru, (…) su Latvijos premjere – neabejotina, kad mūsų regionas yra suinteresuotas turėti bendrą gynybos strategiją“, – teigė I. Ruginienė.
Vyriausybė patvirtino, kad kitais metais Lietuvos išlaidų augimas turėtų neviršyti 5,2 proc.
Liepą Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų ministrų taryba (ECOFIN) 15-ai bendrijos šalių patvirtino EK rekomendacijas dėl nacionalinės išlygos taikymo gynybos išlaidoms.
Lietuvai leista į biudžeto deficitą neįskaičiuoti gynybai per ketverius metus išleidžiamo 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Pagal fiskalinį struktūrinį planą (FSP), 2025–2028 m. laikotarpiu vidutinis grynųjų išlaidų metinis augimas turėtų neviršyti 5,2 proc., o vien 2025 m. – 6,1 proc.