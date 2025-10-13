Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Premjerė: regiono lygiu derėsimės su EK, kad nacionaliniai biudžetai nevaržytų gynybos poreikių

2025 m. spalio 13 d. 15:47
Ūla Klimaševska
Rytinės regiono valstybės ketina derėtis su Europos Komisija (EK) ir ieškoti būdų užtikrinti, kad nacionaliniai šalių biudžetai nevaržytų didėjančių investicijų į gynybą, sako Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė.
Daugiau nuotraukų (1)
„Mums turbūt reikės su Europos Komisija kalbėti – išlaidos gynybai auga ir, matyt, reikės derėtis, kad biudžetas mūsų nevaržytų daugiau investuoti į gynybą“, – žurnalistams pirmadienį sakė premjerė.
„Praeitą savaitę apie tai kalbėjau su Estijos premjeru, (…) su Latvijos premjere – neabejotina, kad mūsų regionas yra suinteresuotas turėti bendrą gynybos strategiją“, – teigė I. Ruginienė.
Vyriausybė patvirtino, kad kitais metais Lietuvos išlaidų augimas turėtų neviršyti 5,2 proc.
Liepą Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų ministrų taryba (ECOFIN) 15-ai bendrijos šalių patvirtino EK rekomendacijas dėl nacionalinės išlygos taikymo gynybos išlaidoms.
Lietuvai leista į biudžeto deficitą neįskaičiuoti gynybai per ketverius metus išleidžiamo 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Pagal fiskalinį struktūrinį planą (FSP), 2025–2028 m. laikotarpiu vidutinis grynųjų išlaidų metinis augimas turėtų neviršyti 5,2 proc., o vien 2025 m. – 6,1 proc.
Inga RuginienėbiudžetasEuropos Komisija (EK)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.