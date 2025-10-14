„Iki“ kviečia dalintis gerumu – parduotuvėse atsirado patogi galimybė paaukoti „Maisto bankui“

Nuolatinė paramos akcija vyks 50 „Iki“ parduotuvių visoje šalyje. Dėžės maisto aukojimui pastatytos 3 širdelių formato parduotuvėse, kurios sulaukia didžiausių pirkėjų srautų. Kai aukoti patogu ir paprasta – tiesiog kasdienio apsipirkimo metu – nauda visuomenei tampa didžiulė, sako Nijolė Kvietkauskaitė, „IKI Lietuva“ generalinė direktorė.
„Lietuviai yra kupini gerumo – pirkėjai mielai prisideda prie tradicinių pavasarį ir rudenį rengiamų „Maisto banko“ akcijų. Tačiau pagalbos sunkiau besiverčiantiems mūsų bendruomenės nariams reikia nuolat – todėl būdami seniausias ir iki šiol didžiausias fondo rėmėjas maistu, kviečiame papildomą pagalbos ranką ištiesti ir pirkėjus. Norime, kad maistas niekada netaptų atskirties ženklu, o būtų tiltu tarp tų, kurie turi galimybę duoti, ir tų, kuriems šiuo metu reikia pagalbos“, – kviečia N.Kvietkauskaitė.
Pasak „Maisto banko“ vadovas Simono Gurevičiaus, šiuo metu reikalingi ilgiau negendantys maisto produktai, kurie užtikrintų, kad ant mažas pajamas gaunančių žmonių stalų atsidurtų ne tik maistingi, bet ir įvairūs produktai. Laukiama mėsos, žuvies konservų, aliejaus, cukraus, makaronų, sausų pusryčių, arbatos, kruopų, miltų.
„Džiaugiamės galėdami plėsti bendradarbiavimą su „Iki“ ir kartu pasiūlyti žmonėms dar patogesnį būdą prisidėti prie pagalbos stokojantiems. Galimybė paaukoti ilgo galiojimo maisto produktų bet kuriuo metu, apsiperkant įprastoje parduotuvėje, yra itin svarbus žingsnis siekiant padėti sunkiau gyvenantiems žmonėms. Deja, tačiau vis dar kasdien susiduriame su didžiuliu maisto poreikiu. Ypač trūksta aliejaus, mėsos bei žuvies konservų. Todėl esame labai dėkingi kiekvienam, kuris prisideda, net ir nedidelė auka tampa reikšminga pagalba tiems, kuriems jos labiausiai reikia“, – pažymi S.Gurevičius.
Tinklas „Maisto bankui“ produktų perduoda nuolat – kasdien prie šios misijos dirba daugybė „Iki“ darbuotojų, kurie atrenka maisto produktus, kad šie pasiektų sunkiau besiverčiančių žmonių stalus. Vien praėjusiais metais taip paaukota produktų už 3,1 mln. eurų.
Nuspręsta kviesti ir žmones aukoti ne tik įprastų akcijų metu, bet ir kiekvieną dieną, sako Indrė Beinoravičienė.
„Nuolat ieškome būdų, kaip padėti įvairioms gyventojų grupėms. Tie, kurie nesikreipia pagalbos į organizacijas, gali naudotis didelėmis nuolaidomis vis dar kokybiškiems produktams su pasibaigusiu „geriausias iki“ terminu. Taip pat kviečiame dėl pagalbos maistu kreiptis ir mažesnes, regionines skurstančius žmones maitinančias organizacijas, labdaros fondus ar vaikus globojančias šeimynas. Pagalbos formų daugėja, o būtent ilgametės partnerystės kuria svarbiausius pokyčius – su tokiu partneriu kaip „Maisto bankas“ drauge galime kasdien pasirūpinti, kad gerumas neturėtų galiojimo laiko“, – teigia I.Beinoravičienė.
Siekiant supažindinti pirkėjus su aukojimo galimybe, spalio mėnesį savanoriai „Iki“ parduotuvėse kvies prisidėti ne tik aukojant maistu, bet ir skiriant piniginę paramą. Nuskenavus ant skrajutės esantį brūkšninį kodą, „Maisto bankui“ bus galima skirti 5 eurus. Tą galima padaryti tiek įprastoje, tiek savitarnos kasoje. Tokią sumą galima paaukoti ir paskambinus trumpuoju numeriu 1343.