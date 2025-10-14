Lrytas Premium prenumerata tik
„Rimi“ Vilniuje uždaro parduotuvę

2025 m. spalio 14 d. 10:30
Lrytas.lt
Sostinėje mažėja prekybos tinklo „Rimi“ vietų – uždaryta Ukmergės g. 233, Fabijoniškėse, esanti parduotuvė. Paskutinė jos darbo diena – spalio 12-oji. Parduotuvė buvo atidaryta 2016 m. rugpjūčio 30 d.
Kaip atidarant parduotuvę pranešė prekybos tinklas, 3700 kv. m. ploto prekybos centre „RIMI Hypermarket“ užėmė didžiąją dalį ploto – 1600 kv. m.
„Parduotuvių uždarymai ir atidarymai yra natūralus procesas mažmeninės prekybos versle. Sprendimai priimami siekiant optimizuoti mūsų parduotuvių tinklą ir užtikrinti jo efektyvumą“, – naujienų portalui Lrytas perduotame komentare kukliai nurodė Luka Lesauskaitė-Remeikė, „Rimi“ Viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė.
Paklausta, ar artimiausiu metu ketinama uždaryti dar kurią „Rimi“ tinklui priklausančią parduotuvę, ji atsakymo nepateikė.
