„Rimi“ Vilniuje uždaro parduotuvę

Kaip atidarant parduotuvę pranešė prekybos tinklas, 3700 kv. m. ploto prekybos centre „RIMI Hypermarket“ užėmė didžiąją dalį ploto – 1600 kv. m.
„Parduotuvių uždarymai ir atidarymai yra natūralus procesas mažmeninės prekybos versle. Sprendimai priimami siekiant optimizuoti mūsų parduotuvių tinklą ir užtikrinti jo efektyvumą“, – naujienų portalui Lrytas perduotame komentare kukliai nurodė Luka Lesauskaitė-Remeikė, „Rimi“ Viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė.
Paklausta, ar artimiausiu metu ketinama uždaryti dar kurią „Rimi“ tinklui priklausančią parduotuvę, ji atsakymo nepateikė.