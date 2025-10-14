Dar vienas uždarymas: nebelieka ilgus metus veikusios „Maxima“ parduotuvės

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. spalio 14 d.
Vilniuje, Pelesos g., veikusi prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvė visiems laikams užvėrė duris.
Kaip skelbia „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė, šioje vieno X „Maximos“ parduotuvėje jau kurį laiką fiksuoti mažėjantys pirkėjų srautai.
„Palyginę neišvengiamas parduotuvės patalpų atnaujinimo investicijas su rezultatais, nusprendėme parduotuvę uždaryti, o investicijas nukreipti į kitų „Maximos“ parduotuvių atnaujinimus, plėtrą“, – naujienų portalui Lrytas atsiųstame komentare teigė S.Valiaugaitė.
Aiškėja, kad ši parduotuvė veikė 25 metus. Joje dirbo 11 darbuotojų. 8 iš jų po uždarymo tęs darbą kitose tinklo parduotuvėse.
Paskutinė parduotuvės darbo diena buvo spalio 12 d.
