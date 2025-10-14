Dar vienas uždarymas: nebelieka ilgus metus veikusios „Maxima“ parduotuvės

Kaip skelbia „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė, šioje vieno X „Maximos“ parduotuvėje jau kurį laiką fiksuoti mažėjantys pirkėjų srautai.
„Palyginę neišvengiamas parduotuvės patalpų atnaujinimo investicijas su rezultatais, nusprendėme parduotuvę uždaryti, o investicijas nukreipti į kitų „Maximos“ parduotuvių atnaujinimus, plėtrą“, – naujienų portalui Lrytas atsiųstame komentare teigė S.Valiaugaitė.
Aiškėja, kad ši parduotuvė veikė 25 metus. Joje dirbo 11 darbuotojų. 8 iš jų po uždarymo tęs darbą kitose tinklo parduotuvėse.
Paskutinė parduotuvės darbo diena buvo spalio 12 d.
