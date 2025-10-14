Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Verslas

Lietuvos oro uostai ruošiasi žiemos sezonui: suplanuota 80 skrydžių maršrutų, prisidės ir naujų krypčių

2025 m. spalio 14 d. 12:54
Spalio pabaigoje pradėti žiemos aviacijos sezoną besiruošiantys Lietuvos oro uostai (LTOU) praneša, kad bendrai Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uoste šią žiemą viso bus vykdoma daugiau nei 80 skrydžių maršrutų.
Skelbiama, kad nuo gruodžio 12 d. iš Vilniaus oro uosto prasidės nauji skrydžiai į Suomijos miestą Turku bei toliau bus skraidinama į Helsinkį. Iš šio oro uosto nuo spalio 27 d. skrydžius taip pat vykdys oro bendrovė „flydubai“, kuri keleivius tris kartus į savaitę skraidins į Dubajų.
Tuo metu Palangos oro uosto pasiūlą žiemos sezonu nuo gruodžio 10 d. papildys kompanijos „Wizz Air“ skrydžiai į Norvegijos sostinę Oslą. Kaip nurodo LTOU, jie bus vykdomi du kartus per savaitę.
Iš viso Lietuvos oro uostus su Vokietijos miestais žiemos sezonu jungs aštuonios kryptys, o į Nyderlandus numatomi trys maršrutai. Taip pat skrydžiai bus vykdomi į Austrijos sostinę Vieną ir Belgijos sostinę Briuselį bei Jungtinę Karalystę.
Be to, planuojami skrydžiai į Italiją, Ispaniją, Kiprą ir Maltą. Į Italiją iš Vilniaus oro uosto keleiviai, anot LTOU, galės nuvykti septyniomis kryptimis, o į Ispaniją – šešiomis. Sostinės oro uoste vyks ir užsakomieji skrydžiai į Egiptą, Turkiją ir Ispanijai priklausančią Tenerifę.
Taip pat šį žiemos sezoną, palyginti su praėjusiu, iš sostinės planuojama vykdyti daugiau skrydžių į Amsterdamą, Helsinkį, Rygą ir Varšuvą.
Tuo metu Kauno oro uoste aviacijos žiemos sezonu toliau bus vykdomi skrydžiai į Jungtinės Karalystės miestus – Belfastą, Bristolį, Edinburgą, Liverpulį, Londoną. Numatomi skrydžiai ir į Airiją – Dublino ir Šanono miestus. Taip pat keleiviai iš Kauno galės nuskristi į Malagą, Madridą ir Alikantę Ispanijoje bei į Pafosą Kipre.
Be to, iš Palangos oro uosto planuojami skrydžiai į Londoną, Dubliną, Amsterdamą, Kopenhagą. Anot LTOU, Skrydžiai į Kopenhagą ir Rygą iš Palangos šį žiemos sezoną bus patys dažniausi.
Reguliarius skrydžius Lietuvoje žiemos sezonu numato vykdyti keturiolika oro bendrovių, iš kurių dešimt yra tradicinės ir dar keturios – žemų kaštų oro bendrovės.
Lietuvos oro uostaiskrydžių kryptysaviacijos sezonas

